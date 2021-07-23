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الرياض: أقرّت شركة أرامكو السعودية بتسرّب بيانات خاصة بالشركة عبر أحد متعاقديها، لكنّها قالت أنه "لا تأثير" لذلك على عملياتها.

وأرامكو التي تعدّ أكبر شركة طاقة في العالم لم تردّ على طلب للإجابة حول احتمال تعرّضها لهجوم إلكتروني أو طلب فدية.

وقالت الشركة في بيان "علمت أرامكو مؤخرًا بتسريب غير مباشر لحجم محدود من بياناتها التي يحتفظ بها متعاقدون خارجيون".

وأضافت "نؤكد أنّ تسريب البيانات لم ينتج عن اختراق لأنظمتنا وليس له تأثير على عملياتنا، وستستمر الشركة في الحفاظ على أمنها السيبراني القوي".

برمجيات الفدية



و"برمجيات الفدية" هي شكل من أشكال الخطف الإلكتروني للبيانات حيث تدرّ المال الوفير على القراصنة الإلكترونيين الذين يقومون بتشفير بيانات ضحاياهم ثم يطالبونهم بالمال لتمكينهم من الوصول إليها مجددًا.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم كانت عرضة للانتقاد بسبب ضعف بناها التحتية، ما جعلها هدفًا للهجمات الإلكترونية في الماضي.

وعام 2012 كانت أرامكو من بين الشركات التي تعرضت لهجوم من فيروس "شمعون" القادر على إتلاف المعلومات على الأقراص الصلبة للحواسيب، في أسوأ هجوم إلكتروني استهدف السعودية حتى اليوم.

واشتبه مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" حينها في أن إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وعام 2016 أفادت وسائل إعلام سعودية أنّ هجمات إلكترونية استهدفت العديد من مؤسّسات الدولة، فضلًا عن منشآت حيوية أخرى.