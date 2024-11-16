تعرضت منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم السبت، لثلاث غارات إسرائيلية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى هذه الغارات استهدفت مبنى، كان "خارج إطار التحذيرات"، التي أصدرها الجيش الإسرائيلي قبيل تنفيذه هذه الضربات الجوية.

وقالت إن إحدى الغارتيْن الأخرييْن، أدت إلى تدمير عدد من المباني في المنطقة المستهدفة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد نشر في وقت سابق من اليوم السبت عبر منصة إكس، نداء لسكان مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، بإخلاء مساكنهم، قائلا إنهم يوجدون قرب "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، سيعمل ضدها (الجيش).. بقوة على المدى الزمني القريب"، على حد تعبيره.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/tu7wW9UdYj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

في السياق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو اعترض طائرتين مسيرتين "معاديتين" في سماء منطقة الجليل الغربي، دون أن تقع إصابات أو أضرار.

كما قالت هيئة البث إن صافرات الإنذار دوت في إيلات ومحيطها قبل صباح السبت، فيما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه جرى رصد إطلاق مقذوف من جهة الشرق إلا أنه لم يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وفجر السبت، نفذ الجيش الاسرائيلي غارات على قرى ومدن في قضاء صور وبنت جبيل وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ما أدى لمقتل شخصين وجرح آخرين وتدمير عدد من المنازل.

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وكان حزب الله أعلن عن استهدافه مساء الجمعة لمقرات عسكرية في شمال إسرائيل بواسطة عدة صواريخ.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو خمسين قذيفة صاروخية أُطلقت الجمعة من لبنان، إلى جانب ثلاث مسيرات "معادية" ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العمال الوافدين بجروح طفيفة.