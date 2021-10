باريس: التقط القمر الاصطناعي "بيبي كولومبو" المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مئتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية السبت.

وهذه المرة الأولى منذ إطلاق هذا القمر الاصطناعي المشترك بين وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية عام 2018 يحلّق فوق الكوكب الذي يشكّل "هدفاً" له.

ومن المقرر أن يُكتفى بوضع "بيبي كولومبو" في مدار عطارد في العام 2025 لأن الوصول إلى أصغر كواكب النظام الشمسي بالغ الصعوبة.

والتقطت كاميرات المركبة صوراً بالأبيض والأسود خلال تحليقها فوق عطارد، ولكن بعدما وصل إلى الجانب الليلي من الكوكب، لم تكن الظروف "مثالية" لالتقاط الصور مباشرة من النقطة الأقرب (199 كيلومتراً) ، وكانت أقرب الصور التي نجح في التقاطها من مسافة نحو 1000 كيلومتر، على ما أوضجت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

We might have been late with the first image, but we're early with the follow-up 😉 Here are a few more incredible first impressions from our first #MercuryFlyby - plus annotations to guide the eye!https://t.co/8RpPeJVBDM#ExploreFarther pic.twitter.com/KkF2wF2vVp