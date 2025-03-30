إيلاف من نيويورك: أضافت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام التابعة لشركة ميتا خاصية جديدة موجودة في منافستها تيك توك وهي السماح للمستخدمين بتشغيل أي فيديو قصير (ريل) بسرعتين مختلفتين من خلال ضغطة ممتدة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شاشة الجهاز.

يذكر أنه عندما ظهرت تيك توك لأول مرة لم تكن مدة الفيديو التي تنشرها تزيد على 15 ثانية. ومع مرور السنوات زادت شعبية تيك توك وأصبحت تسمح بنشر فيديوهات أطول. ولذلك أتاحت المنصة خيار تسريع عرض الفيديوهات، لمساعدة المستخدمين في مشاهدة المحتوى بصورة أسرع.

وعندما أطلقت إنستغرام خدمة الفيديوهات القصيرة (ريلز) بدأت بالسماح للمستخدمين بمشاركة فيديوهات لا تزيد مدتها عن 15 ثانية. لكن اليوم يمكن للمستخدمين مشاركة فيديوهات تصل إلى 3 دقائق. وكما هو الحال في تيك توك، تريد إنستغرام السماح للمستخدمين بمشاهدة الكثير من المحتوى بسرعة من خلال خيار تسريع عرض الفيديوهات.

ويزيد تسريع تشغيل الفيديوهات فرص وصول المشاهد إلى نهاية الفيديوهات الطويلة بسرعة، خاصة وأن الفكرة وراء تقديم خدمة ريلز هي تقديم مقاطع فيديو ترفيهية سريعة وقصيرة للمستخدمين.

ويمكن إرجاع ذلك إلى المخاوف من أن انتشار الفيديوهات القصيرة قد يؤثر سلبًا على مدى انتباهنا وقدرتنا على التركيز على المحتوى الأطول.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا أنه من غير المستغرب استنساخ منصة إنستغرام خصائص محددة من تيك توك في خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز لأن هذه الخدمة تكاد تكون نسخة طبقة الأصل من تيك توك.

لذلك فهذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها إنستغرام ذلك، فخاصية ريمكس في ريلز هي نسخة من خاصية دويت من تيك توك.