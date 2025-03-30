إيلاف من باريس: في شارع غراند بوليفارد الماطر في باريس يوم الجمعة، كانت فروع ماكدونالدز وكي إف سي تعمل بشكل معتاد، ولم تكن هناك أي إشارة إلى "المقاطعة" - وهي حركة جديدة تتضح معالمها بين الفرنسيين لرفض العلامات التجارية والمنتجات الأميركية المصنوعة في الولايات المتحدة، احتجاجا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب والخطاب المناهض لأوروبا الذي يصدح به الرئيس الأميركي ليل نهار.

أظهر استطلاع للرأي ، ظهر على الصفحة الأولى من صحيفة ليبيراسيون الأسبوع الماضي، أن أكثر من 6 من كل 10 فرنسيين يؤيدون تجنب المنتجات الأميركية، وأن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة يتجنبها بالفعل.

انتشر هاشتاج #BoycottUSA (مقاطعة الولايات المتحدة) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ما وصفه باحثون بأنه "انهيار تاريخي" لصورة الولايات المتحدة في فرنسا، ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لأميركا.

مع ذلك، لم يكن الطلاب ماثيو، 16 عامًا، وغيد، 15عامًا، وإستر، 17عامًا، المتجهين إلى ماكدونالدز يوم الجمعة، على وشك أن ينحرفوا عن مسارهم بسبب الرسوم الجمركية. قالت غيد: "أتفهم اقتراح الناس بتجنب المنتجات الأميركية، لكن هذا أمرٌ يستطيع الأثرياء تحمله، ولكن نحن كطلاب، لا نستطيع".

من بين العلامات التجارية الأميركية التي ذُكرت علامات تجارية ينبغي تجنبها، كوكاكولا، وماكدونالدز، وتيسلا، وستاربكس، وكي إف سي، وإكس. كما أشار المشاركون في استطلاعات الرأي إلى آبل، ومايكروسوفت، ومنصتي الحجز إير بي إن بي وتريب أدفايزر، ونايكي، وكونفيرس.

مر آلان، البالغ من العمر 43 عامًا، حاملًا حقيبة نايكي، بعد أن اشترى حذاءً رياضيًا جديدًا. قال: "أتفهم المقاطعة، لكن نايكي هي الأفضل، وهي ما أشتريه دائمًا".

وقال فرانسوا كراوس من مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي التي أجرت الدراسة إن ما يقوله المستهلكون الفرنسيون وما يفعلونه أمران مختلفان.

يقولون أكثر مما يقاطعون

وقال كراوس لصحيفة "أوبزرفر" : "بدأنا نرى فرض عقوبات على الولايات المتحدة وسياساتها في مواقف الناس، ولكن هناك فجوة بين موقف الناس من حيث المبدأ وما يفعلونه في الممارسة العملية" .

وأظهر الاستطلاع أن المتعاطفين مع الحزب الديمقراطي اليساري، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأولئك الذين لديهم دخل صاف يتجاوز 2400 يورو شهريا، كانوا الأكثر تأييدا للمقاطعة.

وجدنا أن ثلث من يقولون إنهم يقاطعون هم في الغالب أشخاص متعلمون جيدًا وميسورو الحال، ويتخذون قرارات مدروسة وواعية. هؤلاء أشخاص يلتزمون بها بمجرد تغيير عاداتهم، كما أضاف كراوس.

إنهم يدركون التوترات عبر الأطلسي، وما دام ترامب في السلطة، فسيقاطعون المنتجات الأميركية. ومع ذلك، من الصعب توقع تأثير ذلك على المدى الطويل.

أظهر الاستطلاع أن الفرنسيين غاضبون بشكل خاص من الرسوم الجمركية، وحملة ترامب الصارمة على التنوع والشمول، ومعاملة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي.

كما أن تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات النبيذ والشمبانيا الفرنسية والأوروبية إلى 200% كان لها تأثيرها الكبير في موقفهم بالطبع.

شعبية أميركا في أدنى مستوياتها

أظهر الاستطلاع أن دعم المقاطعة تجاوز، على ما يبدو، الفئات الاجتماعية المرتبطة عادةً بالنشاط السياسي. وقال كراوس إن شعبية الولايات المتحدة كوجهة للطلاب والعطلات والأعمال في أدنى مستوياتها منذ 40 عامًا.

اليوم، 22% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الدراسة في الولايات المتحدة مقارنة بـ 48% في عام 2010. وانخفض عدد الراغبين في العيش هناك من 30% إلى 22%، والآن يرغب 20% فقط في العمل في الولايات المتحدة مقارنة بـ 37% قبل 15 عاماً.

قال إدوارد روسيه، مزارع من شمال فرنسا يبلغ من العمر 33 عامًا، ومؤسس مجموعة "قاطعوا الولايات المتحدة: اشتروا المنتجات الفرنسية والأوروبية" على فيسبوك، إنه فوجئ بالتفاعل بعد أن اكتسبت المجموعة أكثر من 25 ألف عضو خلال شهر واحد. وأضاف أن الهدف كان تشجيع مواطنيه على اختيار المنتجات الفرنسية والأوروبية بدلًا من الأميركية.

نأمل أن تخطر هذه الفكرة على بال الناس عند تواجدهم في السوبر ماركت، ويضطرون للاختيار بين منتجين يفصل بينهما 50 سم، فيختارون المنتج الذي يتماشى مع قيمهم. سيفعل معظم الفرنسيين والأوروبيين ذلك بصمت، بتكتم، وبشكل غريزي، كما قال روسيه.

المقاطعة.. هل هي فكرة سخيفة؟

وفي حديثه على إذاعة RMC، رفض الصحفي جان فيليب دوكس فكرة المقاطعة ووصفها بأنها "سخيفة".

خالف روسيز هذا الرأي قائلاً: "الأمر لا يتعلق بإسقاط ترامب أو الاقتصاد الأميركي، بل يتعلق بفعل شيء، مهما كان متواضعًا، لتصحيح الوضع. إنه أمر رمزي، ونحن نعلم أن الأميركيين مولعون بالرموز. نتذكر رمزية "البطاطس المقلية" التي استُخدمت خلال حرب العراق. والآن نستخدم هذه الرموز نفسها ضدهم".

المقاطعة كلمة قوية وصارمة، لكن ما نقوله في الواقع هو شراء المنتجات الفرنسية والأوروبية. وكما يقول الأميركيون"أمريكا أولاً"، نقول نحن "فرنسا وأوروبا أولاً".

كفرد، أشعر أنني بحاجة لفعل شيء ما. لا يهمني إن اعتُبر ذلك سخيفًا. فالاقتصادات هي مجموع الأفراد، وأنا أصوت مستفيدًا من عادتي لاختيار المنتجات الفرنسية والأوروبية لمستقبلي ومستقبل أبنائي.

في شارع جراند بوليفارد، بدا أن الكثير من المستهلكين الفرنسيين يرغبون في الاستمتاع بتناول وجبة بيج ماك المصنوعة من لحم البقر الفرنسي وقطع الدجاج المصنوعة من الدواجن الفرنسية.

قالت دلفين، البالغة من العمر 35 عامًا، وهي مساعدة رعاية، إن المقاطعة فكرة جيدة نظريًا. "لا أذهب إلى ماكدونالدز ولا أشرب كوكاكولا. قد أفكر مليًا قبل شراء أي شيء من الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون هناك بديل واضح وغير مزعج. على أي حال، ليس الأمر كما لو أنني سأخرج غدًا لشراء سيارة تيسلا ."



