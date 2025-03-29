إيلاف من الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر شوال في تمير، مما يعني أن غداً (الأحد) هو أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية، وأول أيام شهر شوال لعام 1446 هجرية، الموافق 30 آذار (مارس) 2025، ومن المتوقع أن تسير مصر على خطى السعودية، وكلاهما من الدول المرجعية في العالمين العربي والإسلامي في استطلاع الهلال، وكذلك سيكون الحال لغالبية الدول العربية والتي من المتوقع أن تعلن تباعاً أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

وكان مجلس الإفتاء الأسترالي قد أعلن أن يوم الاثنين 31 آذار (مارس) 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 آذار (مارس).

وأوضح المجلس أن يوم الأحد 30 آذار (مارس) سيكون آخر أيام رمضان، نظرًا لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في مدن مثل سيدني وبيرث، مما يجعل رؤيته مستحيلة شرعًا.

وفي بنغلادش، أُعلن أن يوم الاثنين 31 آذار (مارس)سيكون عيد الفطر، حيث إن اليوم (29 مارس) هو 28 رمضان فيها، ومن المتوقع رؤية الهلال يوم الأحد بالعين المجردة.

كما أعلنت إندونيسيا وماليزيا وبروناي أن الاثنين 31 آذار (مارس) سيكون أول أيام العيد، نظرًا لعدم ثبوت رؤية الهلال أو توقع رؤيته يوم الأحد.

الموقف في مصر والسعودية؟

من ناحية أخرى، أشارت الحسابات الفلكية في دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر إلى إمكانية رؤية الهلال لفترات قصيرة (7 دقائق في مكة و11 دقيقة في القاهرة) بعد غروب الشمس يوم السبت، مما قد يؤدي إلى إعلان العيد يوم الأحد 30 آذار (مارس) في بعض الدول الإسلامية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث تم الإعلان عن أن غداً (الأحد) هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن عمر الهلال سيكون قصيرًا جدًا (4 ساعات و56 دقيقة) عند الغروب، مما يعزز إكمال شهر رمضان 30 يومًا.

في المقابل، ذكرت بعض المراصد مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهلال سيظهر لمدة 11 دقيقة بعد الغروب، لكن خبراء آخرين رأوا أن هذه المدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة، ما قد يدفع بعض الدول لإعلان العيد يوم الاثنين.

يُذكر أن القرار النهائي يعتمد على استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية في كل دولة، مما قد يؤدي إلى اختلاف موعد العيد بين الدول الإسلامية، ولكن من المنتظر أن تسير غالبية الدول العربية على خطى السعودية.