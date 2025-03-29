إيلاف من لندن: حجب القمر، الشمس فوق المملكة المتحدة لفترة من الوقت في كسوف جزئي اليوم السبت.

شاهد مراقبو النجوم في المملكة المتحدة كسوفًا جزئيًا للشمس صباح السبت، وهي ظاهرة حجب القمر جزءًا من الشمس. وغطّى القمر ما يصل إلى 40% من الشمس عند مروره بين الشمس والأرض، مانعًا النجم جزئيًا.

تجمع الجمهور لمشاهدة هذا الحدث في غرينتش، بينما تابعه الآلاف عبر الإنترنت.

وصرحت كاثرين مولر، عالمة الفلك في المرصد الملكي، لمراسل سكاي نيوز العلمي توماس مور: "إنها طريقة مختلفة لتجربة آليات النظام الشمسي بنفسك".

وقالت: "نعلم نظريًا أن القمر يدور حول الأرض، وقد يمر القمر بجانبنا، لكن رؤيته بطريقة جديدة ومختلفة أمر مثير للغاية للكثيرين".

وأضافت: يُعدّ النظر المباشر إلى الشمس أمرًا خطيرًا، لذا استخدم علماء الفلك النظارات والتلسكوبات الشمسية والكاميرات ذات الثقب الدقيق لمشاهدة الحدث.

أجزاء من العالم

وكان الكسوف مرئيًا في عدة مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك غرب أوروبا، وغرينلاند، وشمال غرب أفريقيا، وشمال شرق أميركا الشمالية.

وبالنسبة لسكان جنوب شرق إنكلترا - حيث كان الطقس مناسبًا لرؤية المملكة المتحدة - بلغت ذروة الكسوف حوالي الساعة 11:03 صباحًا.

في تلك المرحلة، كان حوالي 30-40% من الشمس محجوبًا، وفقًا للمرصد الملكي.

وسجّلت منطقة شمال غرب اسكتلندا أعلى نسبة تغطية للشمس، حيث بلغت 47.9% في غالان هيد، بينما بلغت نسبة التغطية في مانشستر 36.1%.

كما سجّلت دوفر الساحلية، أقل نسبة تغطية للشمس، حيث بلغت 28.1% فقط.

وإلى ذلك، قالت مصادر فلكية: لن يحدث الكسوف الكلي القادم للشمس إلا بعد 65 عامًا في عام 2090، لذا توصي السيدة مولر "بالاستفادة القصوى من الكسوف الجزئي عندما يكون قريبًا".