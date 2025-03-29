إيلاف من الرياض: أعلنت بعض الدول رسمياً أن عيد الفطر المبارك سوف يكون الإثنين، حاسمة بذلك الجدل الذي أصبح أكثر حضوراً من أي عصر مضى، حيث يتكرر المشهد الحالي، وترتفع حدته كل عام عن العام الذي يسبقه منذ بدايات ظهور عصر "السوشيال ميديا"، فالجميع يتسابقون لتوقع يوم العيد في ترند هدفه التفاعل دون انتظار لأي جهة رسمية وشرعية وعلمية تعلن عن موعد حاسم لنهاية شهر رمضان وأول أيام العيد.

فقد أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الاثنين 31 آذار (مارس) 2025 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 آذار (مارس).

وأوضح المجلس أن يوم الأحد 30 آذار (مارس) سيكون آخر أيام رمضان، نظرًا لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في مدن مثل سيدني وبيرث، مما يجعل رؤيته مستحيلة شرعًا.

وفي بنغلادش، أُعلن أن يوم الاثنين 31 آذار (مارس)سيكون عيد الفطر، حيث إن اليوم (29 مارس) هو 28 رمضان فيها، ومن المتوقع رؤية الهلال يوم الأحد بالعين المجردة.

كما أعلنت إندونيسيا وماليزيا وبروناي أن الاثنين 31 آذار (مارس) سيكون أول أيام العيد، نظرًا لعدم ثبوت رؤية الهلال أو توقع رؤيته يوم الأحد.

ما هو الموقف في مصر والسعودية؟

من ناحية أخرى، أشارت الحسابات الفلكية في دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر إلى إمكانية رؤية الهلال لفترات قصيرة (7 دقائق في مكة و11 دقيقة في القاهرة) بعد غروب الشمس يوم السبت، مما قد يؤدي إلى إعلان العيد يوم الأحد 30 آذار (مارس) في بعض الدول الإسلامية.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن عمر الهلال سيكون قصيرًا جدًا (4 ساعات و56 دقيقة) عند الغروب، مما يعزز إكمال شهر رمضان 30 يومًا.

في المقابل، ذكرت بعض المراصد مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهلال سيظهر لمدة 11 دقيقة بعد الغروب، لكن خبراء آخرين رأوا أن هذه المدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة، ما قد يدفع بعض الدول لإعلان العيد يوم الاثنين.

يُذكر أن القرار النهائي سيعتمد على استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية في كل دولة، مما قد يؤدي إلى اختلاف موعد العيد بين الدول الإسلامية.