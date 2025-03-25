إيلاف من الرباط: واصلت الصناعة التقليدية المغربية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية مع مستهل عام 2025، مسجلة أداءً قويًا في التصدير، حيث حققت خلال شهري يناير وفبراير نموًا بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت قيمة الصادرات مبلغ 231 مليون درهم (23.1 مليون دولار )، هذا الارتفاع يعكس الطلب المتزايد على المنتجات التقليدية المغربية، خاصة في السوق الأميركية ، التي حافظت على مركزها كأكبر مستورد، بينما برزت تركيا كمفاجأة العام باحتلالها المركز الثاني بعد قفزة غير مسبوقة في وارداتها.

وجاء في تقرير لوزارة الصناعة التقليدية المغربية، أن الولايات المتحدة حافظت على مكانتها كأكبر سوق للمنتجات التقليدية المغربية، حيث استحوذت على 40% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

هذا الأداء يؤكد استمرار الطلب المرتفع على الحرف المغربية في السوق الاميركية ، خاصة في فئات الفخار والملابس التقليدية.

أما تركيا، فقد سجلت قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت وارداتها من المنتجات التقليدية المغربية بنسبة 144 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي، ما جعلها تحتل المركز الثاني، متجاوزة دولًا كانت تحتل مواقع متقدمة في السنوات الماضية.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 10% من إجمالي الصادرات.

الفخار يتصدر والملابس التقليدية تحقق قفزة قياسية

يواصل قطاع الفخار تصدر قائمة المنتجات الأكثر طلبًا، حيث استحوذ على 32% من إجمالي الصادرات بنمو بلغت نسبته 21%. هذا الأداء يعكس استمرار الإقبال العالمي على الفخار المغربي، المعروف بجودته العالية وتنوع تصاميمه.

في المقابل، برزت الملابس التقليدية كأحد أكبر الرابحين خلال هذه الفترة، إذ سجلت نموًا غير مسبوق بنسبة 133%، محققة حصة 25% من إجمالي الصادرات، في إشارة إلى تزايد شعبيتها في الأسواق الدولية.أما الزرابي، التي كانت من بين أبرز المنتجات المصدرة، فقد تراجعت إلى المرتبة الثالثة، بمساهمة بلغت 16% من إجمالي الصادرات.

الدار البيضاء تستعيد ريادتها كمركز رئيسي للتصدير

على الصعيد المحلي، استعادت الدار البيضاء موقعها كأكبر مركز تصديري لمنتجات الصناعة التقليدية، بعدما حققت نموًا بنسبة 25%، مستحوذة على 42% من إجمالي الصادرات. هذا التفوق أعاد ترتيب خريطة المدن المصدّرة، حيث تراجعت مراكش، التي تصدرت في 2024، إلى المركز الثاني بحصة 37%. فيما احتفظت فاس بموقعها في المرتبة الثالثة، مسجلة 13% من إجمالي الصادرات.

آفاق واعدة للصناعة التقليدية المغربية

وتعتبر الوزارة المكلفة قطاع الصناعة التقليدية في المغرب أن هذه الأرقام تكشف عن دينامية متزايدة للصادرات، وهو ما يعكس نجاحها في اختراق أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية. مستحضرة التحديات التي تتعلق بالحفاظ على تنافسية المنتجات المغربية، لا سيما في ظل تزايد المنافسة الإقليمية، والتطورات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

وتراهن الحكومة المغربية على المزيد من الاستثمارات في تسويق هذه المنتجات وتعزيز جودتها، لضمان استمرار هذا الأداء القوي في السنوات المقبلة.