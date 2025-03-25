إيلاف من لويزيانا: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن استثمار بقيمة 21 مليار دولار من مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة.

وخلال حديثه إلى جانب إيسون تشونغ رئيس مجلس إدارة هيونداي، وجيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا، كشف ترامب أن الاستثمار سيشمل مصنعا جديدا للصلب بقيمة 5.8 مليار دولار في لويزيانا.

وحسب ما أوردت شبكة "سي ان بي سي" سيوفر المصنع أكثر من 1400فرصة عمل.

وسينتج المصنع الفولاذ الذي سيستخدمه مصنعا هيونداي في الولايات المتحدة لصناعة السيارات الكهربائية، وفقاً لتقرير "الحرة".

وكان ترامب قال إن الدول لا يزال بإمكانها تجنب الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها إذا خفضت معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها، أو نقلت التصنيع إلى الولايات المتحدة. وتعد الشركة الكورية الجنوبية من أبرز بائعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث تنافس بشكل مباشر شركة تسلا.

ولدى هيونداي بالفعل مصنعان كبيران للسيارات في الولايات المتحدة، بولايتي ألاباما وجورجيا. كما أعلنت هيونداي، الاثنين، عن افتتاح مصنع ثالث للسيارات، أيضاً في جورجيا.

وفي تطور آخر، الاثنين، كشف ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، كما قال إنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية على السيارات والألومنيوم والأدوية.

وفي حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السيارات والأدوية والألومنيوم في "المستقبل القريب للغاية"، معتبرا أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى كل هذه المنتجات في حال نشوب حروب، أو حدوث مشكلات أخرى.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات ستعلن في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الخشب ورقائق أشباه الموصلات ستتبعها "في المستقبل القريب".

وأوضح ترامب أنه لن يتم الإعلان عن جميع الرسوم الجمركية الجديدة في الثاني من أبريل، وقال إنه قد يمنح "كثيرا من الدول" إعفاءات من الرسوم الجمركية. وذكر الرئيس الأميركي أن إعلان الثاني من أبريل سيكون "يوم تحرير" الاقتصاد الأميركي.

وارتفعت الأسهم الأميركية على نطاق واسع اليوم وسط تفاؤل بأن الرسوم الجمركية التي من المقرر أن يتم إعلان تفاصيلها قد لا تكون واسعة النطاق كما هو متوقع.