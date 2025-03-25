إيلاف من بكين: تجاوزت مبيعات شركة BYD الصينية حاجز الـ 100 مليار دولار العام الماضي لتتخطى نظيرتها الأميركية "تسلا".

وسجلت الإيرادات السنوية لشركة "BYD" نحو 107 مليارات دولار متجاوزة توقعات المحللين البالغة 105 مليارات دولار، ولتتخطى بذلك إيرادات تسلا البالغة 97 مليار دولار. وارتفع صافي أرباح "BYD" بنسبة 34% العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

كما ارتفع إجمالي تسليمات "BYD" العام الماضي إلى 4.27 مليون سيارة، أي ما يقارب مبيعات شركة فورد موتور.

وتتوقع "BYD" بيع ما بين 5 ملايين و6 ملايين سيارة خلال العام الحالي.

الشحن في 5 دقائق؟

وكشفت صانعة السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي" عن نظام بطاريات يشحن السيارات خلال 5 دقائق.

هذا النظام يضع الشركة على رأس قائمة المدى المضاف عند شحن السيارات الكهربائية لمدة 5 دقائق، متفوقةً على أنظمة "شاومي" و"لوسيد" و"بورشه" وغيرها، في وقت يُعد تقليل زمن الشحن إلى مستوى يوازي التزود بالوقود التقليدي عاملاً حاسماً في إقناع السائقين المترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية، وفي هذه الحالة سوف تستمر "بي واي دي" في اكتساح المنافسين خلال السنوات المقبلة.

