إيلاف من نيويورك: قد لا يعلم البعض أن الولايات المتحدة الأميركية هي ثالث أكبر دولة سياحية في العالم، حيث يزورها سنوياً وفقاً لآخر احصاء في عام 2023 بهدف السياحة 66 مليون شخص، فيما تحتل فرنسا الصدارة بـ 100 مليون سائح، واسبانيا في المركز الثاني بـ85 مليون سائح، أما الرابع والخامس فهما إيطاليا وتركيا بـ57 مليون و 55 مليون سائح على التوالي.

السياحة بطبيعتها هي أكثر الصناعات تأثيراً في دخل الدول، ولكن صناعة السياحة في الولايات المتحدة تواجه تراجعًا بسبب أجندة الهجرة التي تردع المسافرين، حيث يتردد الغربيون بشكل متزايد في السفر إلى الولايات المتحدة خوفًا من الاعتقالات والاحتجازات مع فرض ترامب حملة قمعية.

قال خبراء السياحة إن سلسلة من الاعتقالات والاحتجازات رفيعة المستوى للمسافرين من المرجح أن تتسبب في انخفاض كبير في السياحة إلى الولايات المتحدة، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بالفعل انخفاضًا خطيرًا.

تم رفض العديد من المسافرين الغربيين مؤخرًا على الحدود الأمريكية بناءً على أسس واهية بشكل متزايد في إطار حملة دونالد ترامب على الهجرة ، وتم تقييد بعضهم واحتجازهم في مراكز احتجاز في ظروف سيئة لأسابيع .

ألمانيا تحذر رعاياها

حدّثت ألمانيا إرشادات السفر إلى الولايات المتحدة، محذّرةً من أن مخالفة قواعد الدخول قد تؤدي ليس فقط إلى الرفض كما كان الحال سابقًا، بل إلى الاعتقال أو حتى الاحتجاز. احتُجز ثلاثة مواطنين ألمان لفترات طويلة رغم عدم ارتكابهم أي جريمة على ما يبدو، أو أي انتهاك واضح لقواعد التأشيرة أو الهجرة الأميركية- بمن فيهم أحد حاملي البطاقة الخضراء الأميركية الذي احتُجز في مطار لوغان في بوسطن.

وبريطانيا تحذر من خطر الاعتقال

كما عززت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراتها من خطر الاعتقال بعد إيقاف بيكي بيرك، وهي سائحة من ويلز كانت تجوب أمريكا بحقيبة ظهر، على الحدود مع كندا واحتجازها لمدة ثلاثة أسابيع في مركز احتجاز.

وفي الأسبوع الماضي، مُنع أعضاء فرقة "يو كيه سابز"، وهي فرقة بانك بريطانية، من الدخول واحتُجزوا بعد هبوطهم في مطار لوس أنجلوس الدولي.

حتى قبل موجة الاعتقالات الأخيرة، تم تعديل توقعات الزيارات إلى البلاد هذا العام بالخفض من ارتفاع متوقع بنسبة 5% إلى انخفاض بنسبة 9% من قبل منظمة "اقتصاديات السياحة"، وهي مجموعة مراقبة الصناعة، والتي أشارت إلى "سياسات وخطابات إدارة ترامب المثيرة للاستقطاب"، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.

وتوقعت أن يؤدي هذا الانخفاض إلى عجز قدره 64 مليار دولار في تجارة السياحة في الولايات المتحدة.

نبرة متعالية تتسب في خسائر هائلة

قال آدم ساكس، رئيس اقتصاديات السياحة، لصحيفة واشنطن بوست : "لقد شهدنا تحولًا جذريًا في نظرتنا للاقتصاد. نحن نواجه محركًا اقتصاديًا أضعف بكثير مما كان عليه الوضع لولا الرسوم الجمركية، ليس فقط بسبب الرسوم الجمركية، بل أيضًا بسبب الخطاب والنبرة المتعالية المحيطة بها".

كان التراجع أكثر وضوحًا في كندا المجاورة، التي هددها ترامب بفرض رسوم جمركية مُرهِقة ، وهدد مرارًا بضمها بالكامل. انخفض عدد الكنديين العائدين برًا من الولايات المتحدة بنسبة 23% في شباط (فبراير)، على أساس سنوي، بينما انخفضت حركة النقل الجوي بنسبة 13% مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات الحكومة الكندية.

تصدرت ممثلة كندية عناوين الأخبار هذا الأسبوع عندما كشفت أن السلطات الأميركية قامت بتقييدها بالأصفاد ونقلها خارج الولاية إلى مركز احتجاز، حيث قضت عدة أسابيع في "ظروف غير إنسانية" على الرغم من عدم اتهامها بارتكاب أي جريمة.

قالت نيري كارا سيلامان، خبيرة ريادة الأعمال بجامعة أكسفورد، لمجلة فاست كومباني إن المسافرين الآن ينظرون إلى دخول الولايات المتحدة على أنه "صعب للغاية أو لا يمكن التنبؤ به".

وقالت "حتى لو حصلت على تأشيرة، فإنك تواجه خطر الاحتجاز أو الرفض"، مضيفة أنها حتى كحاملة تأشيرة أمريكية صالحة ومتزوجة من أمريكي، كانت تتردد في زيارة البلاد في المناخ الحالي.

احتجاز طلاب من الهند والشرق الأوسط

تُعد الحوادث الأخيرة أكثر إثارةً للانتباه لأنها تتعلق بدولٍ حليفة للولايات المتحدة منذ زمن طويل، مع أن طلابًا وأكاديميين من الهند والشرق الأوسط احتُجزوا أيضًا في الأيام الأخيرة رغم حملهم تأشيرات سارية. وبينما واجه زوارٌ من مناطق عديدة صعوبةً في دخول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فقد اعتاد مسؤولو الهجرة على اتخاذ موقفٍ أكثر تساهُلًا تجاه المسافرين من الدول الحليفة.

وقال بيدرو ريوس، مدير لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، وهي منظمة غير ربحية تساعد المهاجرين، لوكالة أسوشيتد برس إنه من غير المسبوق خلال 22 عاما عمل فيها على الحدود الجنوبية أن يتم احتجاز مسافرين من أوروبا الغربية وكندا بهذه الطريقة المنتظمة.

قال: "من غير المألوف بالتأكيد أن تكون هذه القضايا متقاربة زمنيًا، والسبب وراء احتجاز هؤلاء الأشخاص غير منطقي. السبب الوحيد الذي أراه هو وجود جو معادٍ للهجرة أكثر حدة".