إيلاف من لندن: أطلّ الحبر الأعظم من شرفة غرفته في مستشفى جميلي الذي غادره اليوم الأحد، بعد خمسة اسابيع من العلاج والعناية بسبب التهاب رئوي.

وحسب تقارير سيمضي قداسة البابا فرانسيس نحو شهرين من النقاهة في حاضرة الفاتيكان قبل استئناف مهامه بشكل طبيعي.

وخلال ظهوره القصير من الشرفة لوح البابا فرنسيس لحشد مؤلف من نحو ألف شخص، وخاطبهم: "شكرًا لكم"، ثم خاطب امرأةً تحمل أزهارًا صفراء بين الحشد.

ثم لوّح بيده، وبدا وكأنه يُشير بإشارة الصليب للحشد قبل أن يُعاد إلى الغرفة.

وعادة، في نحو الساعة 11 صباحا أيام الأحد، يخاطب الباب أتباعه حول العالم. ويتلو ما يُعرف بصلاة التبشير الملائكي في هذا الوقت، كل أسبوع، من ساحة القديس بطرس.

كما يُقدّم عادةً تأملًا في الإنجيل ويتناول قضيةً دولية. تُبثّ تعليقاته حول العالم وتُشارك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.