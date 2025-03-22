إيلاف من نيويورك: سبق للخبير المالي الشهير، ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، روبرت كيوساكي، أن حذر من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة قد تكون بحجم الكساد الكبير، متوقعًا أن يشهد عام 2025 انهيارًا هائلاً في الأسواق المالية، بحسب ما نقله موقع "Go Banking Rates"، ونشره موقع "العربية بيزنس".

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال كيوساكي: "في عام 2014، توقعتُ في كتابي (نبوءة الأب الغني) حدوث أكبر انهيار في سوق الأسهم في التاريخ. للأسف، يبدو أن هذه النبوءة تتحقق في 2025، حيث بدأت الأسواق في الانهيار، وهناك مخاوف من دخول العالم في كساد كبير جديد.

فقد شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعًا بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته في شباط (فبراير) 2025، في ظل توترات تجارية متزايدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية جديدة على عدة دول.

ويؤكد الخبراء أن هذه التقلبات تعكس حالة عدم يقين اقتصادي عالمي، ما يستدعي اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تحسبًا لأي أزمة مالية قادمة.

ويقدم كيوساكي استراتيجيتين رئيسيتين لمواجهة الأزمة وتحقيق مكاسب مالية رغم التحديات:

1- الاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين

يشدد كيوساكي على أهمية الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة والعملات الرقمية كتحوط ضد تقلبات السوق.

· الذهب: ارتفع سعر الأونصة إلى 3,013.40 دولارًا، بزيادة 43.5% خلال عام.

· الفضة: وصلت إلى 33.96 دولارًا للأونصة، بارتفاع 45.1% خلال عام.

· البيتكوين: قفزت إلى 83,308 دولارًا، لتحقق نموًا بنسبة 786% خلال خمس سنوات.

2- بدء مشروع خاص لمواجهة التحديات الاقتصادية

يدعو كيوساكي إلى ريادة الأعمال كوسيلة لمواجهة الركود الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص تنشأ في أوقات الأزمات.

أفكار مشاريع قد تزدهر خلال الأزمة:

· الزراعة وبيع المنتجات المحلية

· تربية الدواجن والماشية

· المشاريع الرقمية والعمل الحر

هل نحن على مشارف "كساد كبير" جديد؟

مع تصاعد المخاوف الاقتصادية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى خطورة الأزمة المحتملة. لكن الأكيد، وفقًا للخبراء، أن التخطيط المالي السليم واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة قد يكونان مفتاح النجاة في الفترة المقبلة.