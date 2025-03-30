إيلاف من الرياض: بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ حجم واردات المملكة العربية السعودية من الشوكولاتة أكثر من 123 مليون كيلوغرامًا خلال عام 2024، مما يعني أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في السعودية من الشوكولاته يبلغ حوالي 4 كيلو غرامات، وتحديداً 3.7 كغم.

ويبلغ المتوسط العالمي في استهلاك الشوكولاته 0.9 كغم سنوياً، أي أقل من كيلو غرام واحد، أما عن الدول الأكثر استهلاكاً فهي سويسرا أولاً بمتوسط 12 كيلو غراماً، للفرد سنوياً، ثم أميركا 9 كغم، فالدنمارك 5 كغم.

وأوضحت الهيئة أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة والأردن ومصر وتركيا من أبرز الدول التي تُستورد منها السعودية الشوكولاتة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات المستهلكين.

وتسعى المحال إلى تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات والشوكولاتة، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، إذ يحرص المستهلكون على شراء كميات كبيرة منها بوصفها جزءًا أساسيًا من احتفالات العيد، ويحرص أصحاب المحال على توفير أحدث التصاميم والأنواع التي تلبي تنوع الأذواق.

ومن العوامل التي تؤثر في الأسعار: النوع وبلد المنشأ، وجودة التغليف، كذلك نوع الأطباق المستخدمة في تقديمها، إذ تتراوح أسعار الحلويات المحلية بين 30 و150 ريالًا للكيلوغرام، وتشمل أصنافًا متنوعة مثل حلوى النكهات الملونة، التوفي، البسكويت، والشوكولاتة بأشكالها المختلفة، ويعود استقرار أسعارها إلى وفرة الإنتاج وتكاليف التصنيع المنخفضة نسبيًا، فيما ترتفع أسعار الحلويات المستوردة، خاصة القادمة من الدول الأوروبية والشرقية، إذ يصل سعر الكيلوغرام من الشوكولاتة النقية أو الداكنة ذات الحشوات الخاصة إلى 300 ريال.