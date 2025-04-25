إيلاف من القاهرة: هاجم الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري وصف صحيفة "الغارديان" البريطانية الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الرئيس المؤقت" في تغطيتها لوفاة بابا الفاتيكان.

وأكد في تصريحاته أن الرئيس السيسي قد وصل إلى منصبه عبر انتخابات ديمقراطية تنافسية حصل فيها على أغلبية كاسحة من أصوات الناخبين المصريين.

وأشار بكري إلى أن هذا الوصف إما أن يكون ناتجاً عن "جهل شديد" من الصحيفة البريطانية بالواقع السياسي المصري، أو أنه يعكس "حولاً متعمداً" ينم عن موقف معادٍ لمصر، معتبراً أن هذا يتسق مع ما وصفه بـ"طبيعة الدور الذي تلعبه الغارديان وعدائها المعروف لمصر".

وأشار مصطفى بكري إلى أن "الرئيس السيسي مستهدف من القوى المعادية.. ده حقيقي.. ما معنى وصفه بالرئيس المؤقت ونشر صورته مع رئيس إيران الراحل في مؤسسات صحفية وإعلامية أجنبية؟".

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أنه لو توحد العرب وادركوا مفهوم الأمن القومي سيتم هزيمة المخطط والقضاء على التأمر وستكون مصر في صدارة المشهد.

وقال مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف في وجه مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقفه واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري يعرف من يقوم بخداعه، مشيرا إلى أن الخونة والمتامرين على الوطن، لن نسمح بان ينفذوا مخططاتهم.