إيلاف من واشنطن: في مقابلة حصرية مع صحيفة واشنطن بوست، قال النائب الأميركي ستوتزمان إن الرئيس السوري قال إنه منفتح على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولقي هذا التقرير أصداء واسعة في العالم العربي، وسط تساؤلات عن موقف تيار "الإسلام السياسي" العربي، وهل تتم إدانة ومقاطعة الشرع والغضب من هذه الخطوة، كما حدث من هذا التيار ضد مصر والأردن والإمارات والبحرين وغيرها من البلاد العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل؟ أم أن الأمر سوف يختلف حينما يتقرب أحد رموز الإسلام السياسي من إسرائيل؟

الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ نائبين جمهوريين في الكونغرس زارا سوريا الأسبوع الماضي أنه منفتح على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن بشرط واحد .

وقال النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة واشنطن بوست : "قال الشرع إنه منفتح على اتفاقيات إبراهيم، التي من شأنها أن تضعهم في وضع جيد مع إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع الولايات المتحدة" .

التقى ستوتزمان بالرئيس في دمشق قبل بضعة أيام. "قال إنه من البديهي إجراء مفاوضات واتخاذ خطوات".

وفي المقابلة، حدد ستوتزمان شروط الشرع للتطبيع مع إسرائيل، وأهمها أن تظل سوريا دولة موحدة وذات سيادة، وأن تكون هناك حاجة إلى مفاوضات واتخاذ خطوات ملموسة.

يخشى الرئيس الشرع أن تُقسّم سوريا إلى مناطق. لم يُرِد أن يحدث ذلك، بل أراد أن تبقى سوريا موحدة. كما أشار إلى ضرورة معالجة التعديات الإسرائيلية قرب مرتفعات الجولان، ومنع أي قصف إسرائيلي جديد في سوريا. أعتقد حقًا أنه منفتح على الحوار.

وكان ستوتزمان والنائب كوري ميلز من فلوريدا أول عضوين في الكونغرس الأميركي يزوران سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد قبل بضعة أشهر.

قال ستوتزمان لصحيفة واشنطن بوست: "كانت هناك لافتات في دمشق كُتب عليها: "لنجعل سوريا عظيمة من جديد". الشعب السوري معجبٌ بلا شك بالرئيس ترامب". وأضاف: "شعرتُ برغبةٍ حقيقيةٍ في الحوار، وربما بناء علاقةٍ مع الولايات المتحدة".

إعادة بناء سوريا تتطلب حكومة مستقرة

خلال زيارتهم، التقى أعضاء الكونغرس بالمجتمع المسيحي وكبار المسؤولين الحكوميين، وزاروا مواقع سبق للرئيس الأسد أن قصف فيها شعبه. كما زاروا السجون التي اعتُقل فيها المعارضون وعُذّبوا وأُعدموا.

"الشعب السوري اليوم أفضل حالًا مما كان عليه قبل ستة أشهر في عهد الأسد. أعتقد أن إعادة بناء سوريا ممكنة، لكن ذلك يتطلب حكومة مستقرة. أولاً وقبل كل شيء، يجب على الحكومة ألا تعمل ضد مواطنيها".

كان اللقاء الأكثر إثارة للاهتمام، بحسب أعضاء الكونغرس، مع الرئيس أحمد الشرع نفسه. في مقابلته مع صحيفة واشنطن بوست، قال ستوتزمان إن الرئيس أخبرهم أنه يريد تحويل سوريا إلى واقع مختلف تمامًا عما كانت عليه خلال العقود الماضية.

"كان متحمسًا للحديث عن التجارة والتبادل التجاري والسياحة وتطوير طرق التجارة من الجنوب إلى الشمال وإلى أوروبا، وهو ما يمكن أن يقلل أوقات النقل بشكل كبير."

الشرع خضع لعملية تحول

وأقر ستوتزمان بماضي الشرع كعضو سابق في تنظيم القاعدة، لكنه قال إن انطباعه الأول هو أن الرئيس خضع لعملية تحول.

قال ستوتزمان: "أجرينا محادثةً ممتعةً للغاية. إنه شابٌّ صغيرٌ جدًا - في أوائل الأربعينيات من عمره. كان هادئًا وعميق التفكير. كان واضحًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا في كل ما يحدث منذ توليه السلطة في سوريا".

لتحقيق طموحاته في سوريا، يُدرك الرئيس ضرورة إقناع إدارة ترامب برفع العقوبات. قال ستوتزمان: "إنه لا يطلب من الولايات المتحدة أموالًا، بل مجرد رفع العقوبات، وأعتقد أن هذا أمرٌ ينبغي أخذه في الاعتبار".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لديها شروط لرفع العقوبات ، منها تحسين العلاقات مع إسرائيل. وأضاف: "تشمل الخطوات الواجب اتخاذها ضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحرية الدينية، ومعاملة جميع السوريين بكرامة - فلا ينبغي معاملة أي شخص كأقلية أو دون مستوى البشر. وبالطبع، الحفاظ على علاقة محترمة وآمنة مع إسرائيل، وألا تصبح سوريا ساحة تدريب للإرهاب، أو وكيلًا لإيران أو الصين أو روسيا، وأن تعمل هذه الدول كدولة في المنطقة".

اسرائيل لا تشعر بالارتياح حتى الآن

مع ذلك، لا يزال كبار المسؤولين الإسرائيليين متشككين في نبرة الرئيس الجديدة. وصرح وزير الخارجية جدعون ساعر قبل بضعة أسابيع: "كانوا جهاديين، وسيظلون جهاديين، حتى لو كانوا يرتدون بدلات رسمية الآن".

وجّه ستوتزمان، عبر صحيفة "واشنطن بوست"، رسالةً إلى نظرائه في إسرائيل: "من الواضح أن هذا النظام أفضل من نظام الأسد. تحدَّثوا معه - ما الذي ستخسرونه؟ هل سيخدعنا؟ نعم - وعارٌ عليه إن فعل. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي لنا التحدث معه. إذا التزم بالخطوات التي نعتبرها جميعًا مهمة، فعندئذٍ يُمكننا التحدث عن المرحلة التالية. إن عدم التواصل معه قد يدفعه للعودة إلى روسيا وإيران".

ويعتقد ستوتزمان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف سوف يقرر ما سيحدث للسياسة الأميركية تجاه سوريا ويضع شروط عودة سوريا إلى المجتمع الدولي.

وأضاف أن الشرع يريد فتح فصل جديد، لكن عليه أن يكون حذراً حتى لا يخدع.

إذا نفّذ الرئيس الشرع ما يقول إنه يريده، فقد تصبح سوريا مزدهرة - مكانًا يُشبّهه الناس بإسطنبول. بلدٌ مزدهرٌ على الساحة العالمية. هذه فرصةٌ رائعةٌ له - إن أحسن التصرف. وإن أخطأ، فستكون هناك عواقب.