قالت فرق الإنقاذ في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية أسفرت، يوم الخميس، عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم زوجان وأطفالهما الأربعة بعد استهداف منزلهم شمال مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني أن الغارة سوّت المنزل بالأرض، ما أسفر عن مقتل أفراد العائلة الستة بالكامل.

وفي غارة أخرى، قُتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف مركز شرطة سابق في منطقة جباليا، بحسب بيان صادر عن المستشفى الإندونيسي الذي استقبل المصابين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مركز قيادة وتحكم" تابعاً لحركة حماس في جباليا، دون أن يحدد ما إذا كان المقصود هو ذات الموقع.

وأضاف أن المركز كان يُستخدم "لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والجيش".

ومنذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1900 فلسطيني، كثير منهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

كما نزح مئات الآلاف عندما استولت إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة من أراضي غزة.

ويُعقد لاحقاً اليوم الخميس، اجتماع للحكومة الإسرائيلية لمناقشة آلية توزيع المساعدات في غزة، إلى جانب تطورات محادثات وقف إطلاق النار.

وأخفقت حتى الآن جهود وساطة من قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة في تسوية النزاعات بين إسرائيل وحماس.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت منذ ذلك الحين إلى قتل أكثر من 51.300 فلسطيني.