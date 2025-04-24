إيلاف من واشنطن: وسط تململ بعض المسؤولين في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من إيلون ماسك، يبدو أن الامتعاض بلغ أوجه من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت

فقد كشف شاهدان و3 مصادر مطلعة أن اجتماعاً عاصفاً بين الرجلين شهده الأسبوع الماضي البيت الأبيض.

إذ دخل ماسك بيسنت في مشادة كلامية حادة على مسمع من ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض خلال نزاع حول مصلحة الإيرادات والضرائب، حسب ما نقل موقع "اكسيوس".

وقال أحد الشاهدين إن المشادة التي اندلعت بين الميارديرين في ردهة الجناح الغربي يوم الخميس الماضي كانت أشبه بالمصارعة (تبلغ ثروة بيسنت الصافية 520 مليون دولار).

إلا أنه أوضح أنهما "لم يتبادلا الضرب، لكن ترامب رأى وسمع شجارهما"

بدوره أكد الشاهد الآخر أن "المشهد كان مثيرًا جدا وصاخبًا.. بل صاخبًا جدًا."

في حين رأى قال مسؤولٌ آخر في الإدارة الأميركية مُطلعٌ على الخلاف: "أنه لم يكن صراعًا حول الصواب والخطأ، بل حول السيطرة".

في حين أشارت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عند سؤالها عن المشادة الكلامية إلى أن فريق ترامب يضم أشخاصا متحمسين للغاية، والخلافات جزء طبيعي من أي عملية سياسية سليمة. لكنها أكدت "أنهم في النهاية يعملون وفقًا لإرادة ترامب."

خلافات ماسك

يشار إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية التي أوكل ترامب إدارتها إلى ماسك، من أجل تخفيض تكاليف الوكالات الحكومية، كانت أثارت بعض الانتقادات من قبل أعضاء في فريق ترامب.

كما انخرط مالك تسلا أيضا في خلافاتٍ مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ومستشار التجارة بيتر نافارو أيضًا.

كذلك خضعت علاقته بوزير الخزانة إلى عدة تقلبات. إذ ضغط ماسك قبل تكليف بيسنت، بقوةٍ من أجل ترشيح هوارد لوتنيك لتولي وزارة الخزانة. لكن ترامب اختار بيسنت بدلاً منه، فيما أوكل بوزارة التجارة إلى لوتنيك.

ثم اختلف ماسك مع بيسنت لاحقا حول تعيينات في وزارة الخزانة.