إيلاف من تل أبيب: هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والانسحاب منها في حال وصلت المساعدات الإنسانية لحركة "حماس".

وحذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نتانياهو، مهددا "بإسقاط الحكومة والبدء بعد 90 يوما في الانتخابات القادمة، إذا دخلت ذرة مساعدات لحماس".

وأكد الأربعاء، معارضته لنقل المساعدات إلى غزة بطريقة تصل إلى حماس، موضحا في بيان: "رئيس الوزراء (نتانياهو)هو المسؤول في نهاية المطاف عن إطلاق حملة لهزيمة حماس، وفرض حكومة عسكرية مؤقتة حتى يتم العثور على حل آخر، وإعادة الرهائن وإطلاق خطة ترامب، وإلا فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".

وجدد سموتريتش تأكيده على "عدم تأييد أي خطوة من شأنها تقديم الدعم اللوجستي لحماس"، قائلا: "استمرار الركود العسكري وتقديم المساعدات الإنسانية لحماس في ظل وجود أسرانا هناك ليس خيارا واردا".

وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواجهة حادة بين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، وذلك على خلفية الخلاف حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وواجه سموتريتش رئيس الأركان إيال زامير بشأن قضية المساعدات الإنسانية لسكان غزة، فيما يعكس هذا الخلاف المتصاعد الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

هذا ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك إسرائيل إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.

