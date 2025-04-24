إيلاف من بيروت: قدّمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، اليوم الخميس توضيحًا رسميًا بشأن زيارة سفيرها مجتبى أماني إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية، وذلك على خلفية تصريحات نُشرت له على منصة "إكس" تناولت موضوع نزع السلاح في عدد من الدول، بما فيها لبنان.



وأفادت السفارة، عبر بيان نُشر على صفحتها في "فيسبوك"، أن الزيارة جاءت لتوضيح مضامين التغريدة التي رأى فيها السفير أماني أن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، موضحًا أن فحوى التصريح "عام وشامل ولا يستهدف دولة بعينها، بل يشمل الجميع، بما في ذلك إيران".



وأشارت السفارة إلى أن الزيارة هدفت إلى "تفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة"، مؤكدة على أهمية "اليقظة والتعاون للحيلولة دون تمكين الأطراف المعادية من زرع الفرقة بين إيران ولبنان"، وفق تعبيرها.



في السياق ذاته، أكدت السفارة الإيرانية التزام طهران بدعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره، واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت بأن السفير أماني استُدعي إلى وزارة الخارجية اللبنانية يوم الثلاثاء، حيث التقى الأمين العام للوزارة، هاني الشميطلّي، الذي شدد خلال اللقاء على "ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا، والتقيد بالأصول الدبلوماسية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول".



يُذكر أن التغريدة التي أثارت الجدل نُشرت يوم الجمعة الفائت، وجاء فيها أن "الولايات المتحدة تستمر في تسليح إسرائيل، بينما تضغط على دول أخرى لتقليص قدراتها الدفاعية، ما يجعلها عرضة للهجمات، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".