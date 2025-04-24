طالب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن لـ "سد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل قصفها وعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واستخدم عبّاس في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، الأربعاء، تعبيراً وصف بالجارح غداة مخاطبته حركة حماس.

وطالب عبّاس، حماس بتسليم الرهينة الأمريكي، عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأثار استخدام التعبير، الذي اعتبر جارحا، جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصّة وأنه تعبير عامّي قلّما يخرج من شخصيات سياسية، أو خلال خطابات رسمية.

وقال أحد المستخدمين على منصة إكس، إن تسمية محمود عبّاس لـ "شركائه في الوطن" بهذه التسمية، تعني أنه قد آن أوان تنحيه عن السلطة.

لما الإنسان وصل ان يسمي شركائه في الوطن "أولاد كلب" حان الوقت ان يتنحى. #ابو_مازن #محمود_عباس — Ghias El Yafi (@YafiGhias) April 24, 2025

و رأى مستخدم آخر أن انتقاد "تشبث حماس بالسلطة" في غزة أمر ضروري.

وأبدى المستخدم استغرابه من استنفار حسابات من وصفهم بـ "الإخوان" على منصات التواصل الاجتماعي، يقصد الإخوان المسلمين، عقب كلمات أبو مازن "الجارحة" بحق حماس، فالحركة برأيه ليست رمزاً دينياً، بل "منظمة سياسية ارتكبت خطأ فادحاً".

المسألة الثانية في كلمات أبومازن الجارحة تجاه حماس هو تجند حسابات الاخوان و استنفارها، حماس ليست رمز ديني بل منظمة سياسية ارتكبت خطأ فادحا دفع ثمنه الفلسطينيين غاليا و انتقاد تشبثها بالسلطة مشروع وضروري.#حماس #غزة #محمود_عباس — khalid A AlHashimi (@kalhashimi92) April 24, 2025

ووصف عبّاس ما يتعرض له "الشعب الفلسطيني بالنكبة الجديدة التي تهدد وجوده"، متهماً حماس بمنح إسرائيل ذريعة "لارتكاب جرائم في قطاع غزة". وأضاف: "أنا من يدفع الثمن، وشعبنا هو من يدفع الثمن".

وشدد في خطابه على ضرورة أن تتحاور حماس مع السلطة الفلسطينية بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً إن "العالم ظالم وأمريكا ظالمة".

وأشار مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما وصفوها بـ "ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية"، وتساءلوا عن "الذرائع" التي لدى إسرائيل في الضفة الغربية، حيث "لا أنفاق، ولا رهائن، ولا صواريخ".

الرئيس محمود عباس يصف المقاومة

بـ”أولاد الكلب” ويطالب بتسليم الرهائن

على بياض، ظنًا منه أن ذلك سيوقف الحرب.



لكن نسألك يا عباس: ماذا عن الضفة التي تُديرها؟

حيث لا رهائن، ولا صواريخ، ولا أنفاق .. ومع ذلك

يستمر الاحتلال في القتـل والاعتقـال والترويــع !



المشكلة ليست في من… pic.twitter.com/WelNrpQOzV — عبدالعزيز السيف (@A_AlSaif1) April 23, 2025

الرئيس محمود عباس يطالب من وصفهم بـ "أولاد الكلب" في #غزة بتسليم الأسرى للاحتلال لسد الذرائع عن عمليات القتل والتدمير التي يقوم بها العدو بحق أهلنا في غزة.



لكن ما لم يقله عباس، ما هي الذرائع الموجودة للعدو ليهجر نحو ٧٠ الف فلسطيني في الضفة ويدمر آلاف المنازل، ويحاصر جنين ونابلس… pic.twitter.com/JoqXsnLSfu — أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة (@pal00970) April 23, 2025

وطرح عبّاس في كلمته أربع أولويات للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة؛ وهي "وقف الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ورفع الحصار عن القطاع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير السكان وتثبيتهم في أرضهم، وحماية القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والعمل وفق الشرعية الدولية".

وأكد على أن الفلسطينيين يسعون إلى السلام العادل، ويطالبون بحقوقهم المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن أهالي غزة "باقون ويرفضون هجرة أبنائهم عن الوطن".

واتهم عبّاس حركة حماس بارتكاب "نكبة الانقلاب"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على غزة في العام 2007 بعد الإطاحة بحكم السلطة الفلسطينية في القطاع.

وأضاف أن حماس "ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية ووفرت للاحتلال ذرائع مجانية لمؤامراته وجرائمه في الضفة وغزة"، على حدّ تعبيره.

واتهم عبّاس كذلك الولايات المتحدة وإسرائيل بـ "محاولات محمومة لتصفية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر الترويج للتهجير القسري أو الطوعي".

وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني، وهو هيئة تشريعية عليا في النظام السياسي الفلسطيني، اجتماعاً الأربعاء، يستمر ليومين، ومن المتوقع أن يتم خلاله استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولم تردّ حركة حماس بشكل رسمي على انعقاد المجلس، أو على تصريحات عبّاس، لكن القيادي في الحركة، باسم نعيم، شنّ هجوماً لاذعاً عبر صفحته على فيسبوك، واصفاً الاجتماع بـ " المغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني".

وانتقد نعيم وصف عبّاس "جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني بألفاظ نابية"، متهماً إياه "بتحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر"، على حدّ تعبيره.

ولطالما شهدت العلاقات بين حركة فتح برئاسة عبّاس وحركة حماس توتراً في ظل وجود انقسامات سياسية عميقة.

ويتّهم عبّاس حركة حماس بتقويض الوحدة الفلسطينية، بينما تنتقد حماس عبّاس وتتهمه بالتعاون مع إسرائيل وقمع المعارضة في الضفة الغربية المحتلة.