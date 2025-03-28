لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم، وتم إنقاذ 39 آخرين، بعد غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، وفقا لمحافظ البحر الأحمر.

ولم تتضح بعد أسباب هذه المأساة، وتُجري السلطات المصرية تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

تُعتبر الغردقة وجهة سياحية شهيرة تشتهر بشواطئها الخلابة وشعابها المرجانية.

ماذا حدث ومن هم الضحايا؟

أفادت تقارير أن الحادث وقع في وقت مبكر من يوم الخميس، وبالتحديد عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وفي تحديث على فيسبوك، أكد محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، عدم وجود أي سياح مفقودين.

وفي وقت سابق، صرّح القنصل العام الروسي في منتجع البحر الأحمر، فيكتور فوروبايف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، بأن خمسة روس على الأقل لقوا حتفهم في حادث الغواصة، بينهم طفلان.

وتقول السلطات إنها تحقق في سبب الحادث، وقد أرسلت فرق إنقاذ إلى الموقع.

من يُشغّل الغواصة؟

يُعتقد أن شركة سندباد للغواصات هي التي تُشغّل الغواصة، وقد دأبت على تنظيم رحلات سياحية منذ عدة سنوات.

وتقول الشركة إنها تمتلك اثنتين من "14 غواصة ترفيهية حقيقية" في العالم.

وتتيح هذه الغواصة للسياح الغوص إلى عمق 25 مترًا في البحر لاستكشاف "500 متر من الشعاب المرجانية وكائناتها البحرية".

ويقول موقع سندباد للغواصات: "توفر الغواصة 44 مقعدًا للركاب – مقعدان للقباطنة، ونافذة مشاهدة مستديرة كبيرة لكل راكب".

Reuters تم نقل جثث القتلى إلى هذا المستشفى بالغردقة

ما مدى تكرار هذه الحوادث في مصر؟

هذا هو الحادث الثاني في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غرق قارب يُدعى "سي ستوري" كان على متنه أكثر من 40 شخصًا بالقرب من منتجع مرسى علم المصري، ولا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

يثير تكرار مثل هذه الحوادث تساؤلات حول إجراءات السلامة التي تطبقها السلطات المحلية في هذه المناطق السياحية الشهيرة بالرحلات البحرية، وفقًا لمراسلة بي بي سي عربي، سالي نبيل.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عزا مسؤولون مصريون غرق السفينة "سي ستوري" إلى سوء الأحوال الجوية، وفقًا لسالي، لكن بي بي سي تحدثت إلى ناجين شككوا في هذا الادعاء.

يقول الدكتور سيمون بوكسال، من المركز الوطني لعلوم المحيطات بجامعة ساوثهامبتون، إن مصر تواجه "أزمة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالسلامة على متن بعض هذه السفن السياحية".

وأيًا كان سبب حادث اليوم، يقول بوكسال إنه "مأساة مروعة".

يُعد البحر الأحمر، المشهور بشعابه المرجانية، مركزًا رئيسيًا لصناعة السياحة الحيوية في مصر، وقد حقق عائدات سياحية تجاوزت 14.1 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.