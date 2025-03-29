إيلاف من المدينة المنورة: قامت معتمرة بصفع رجل أمن سعودي في المدينة المنورة حينما حاول منعها من السير في إحدى الطرقات، فما كان منه إلا أن رد عليها بصفعتين بصورة مباشرة، وانتشر مقطع الفيديو فجر السبت على نطاق واسع.

ومن بين النظريات والأخبار غير الرسمية التي يتم تداولها أن المعتمرة باكستانية، وهي من طائفة معينة، وقد تم ترتيب المشهد كاملاً لأن واقعة (الصفع) لم يسبقها أي أحداث ملفته تستدعي تدخل أي طرف للتصوير، كما أن التصوير تم من مسافة بعيدة، مما يوحي بترتيب المشهد من جانب السيدة والمصور، ولكن كل ما تم تداوله في هذا الخصوص لم يصدر من جهات تحقيق رسمية، بل هي مجرد تكهنات وتوقعات من جانب نشطاء سوشيال ميديا، وهي مجرد رواية رائجة حتى الآن.

مقطع متداول يظهر اعتداء سيده على رجل امن في الحرم ما اضطرّه للرد عليها وضربها كف تمام كما فعلت ..

الله يعين رجال الأمن يتحملون كثيرا ولكن للأسف كثير من المعتمرين يعاندون ومايلتزمون ب التعليمات pic.twitter.com/1e9FOia2wQ — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) March 29, 2025

وزارة الداخلية السعودية من جهتها قالت: "أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه تم مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها".

ولم تقدم الداخلية السعودية في بيانها تفاصيل إضافية عن جنسية المرأة أو تفاصيل الإشكال الذي وقع.

ردة الفعل تثير تفاعلاً كبيراً

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع، مقطع فيديو يظهر قيام امرأة بصفع رجل أمن فيما بدا أنه حرم المدينة المنورة، ورد رجل الأمن عليها بصفعتين الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا متبايناً، فقد أكد البعض أنه محق في ردة فعله، وأشار البعض إلى أن ردة فعله مبررة قانوناً، فيما قال البعض الآخر أنه كان يتوجب عليه القاء القبض عليها دون ضربها، وتقديمها للمحاكمة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولة رجل الأمن نهي المرأة عن الدخول من منطقة يبدو أنها ممنوعة وفجأة بادرت المرأة بصفع رجل الأمن الذي صفعها مرتين بالمقابل الأمر الذي أثار انقساما بين نشطاء على مواقع التواصل إن كان تصرفه صحيحا أم لا.

