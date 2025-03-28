تمكنت كاميرا بي بي سي من دخول مباني المتحف القومي السوداني بعد يومين من استعادة الجيش السوداني له من سيطرة قوات الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على هذا المبنى الحيوي، الذي يقع في وسط الخرطوم على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق، منذ الأيام الأولى للحرب منتصف أبريل/ نيسان عام 2023، وذلك على غرار العديد من المواقع الاستراتيجية والحيوية في المنطقة.

دمار كبير

كشفت الصور التي التقطتها بي بي سي حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمتحف، الذي كان يعد تحفة معمارية تطل على النيل الأزرق.

وتعرضت باحة المبنى وحديقته، التي كانت بمثابة متحف مفتوح يضم تماثيل ضخمة ومعابد ومدافن، للتلف والخراب.

وانتشرت الأشجار المتسلقة وأحاطت ببعض التماثيل التي لا تزال قائمة.

Getty Images مدخل متحف السودان القومي قبل الدمار - آب/ أغسطس 2020

BBC مدخل وحديقة المتحف وقد لحق بهما دمار كبير - آذار/ مارس 2025

ولا تزال آثار الحرب والقتال واضحة على الجدران والمباني، وكأنها شاهد على هذه المرحلة من التاريخ.

كما تحطمت نوافذ المتحف الزجاجية جراء القصف المدفعي.

BBC دمرت جدران ونوافذ مبنى المتحف جراء القتال والقصف المدفعي

اتهامات بنهب ممنهج

تعرضت صالات العرض داخل المبنى، وكانت تضم كنوزًا أثرية نادرة، للدمار الكامل.كذلك اختفى العديد من المقتنيات الأثرية، مثل الأواني وأدوات الزينة والصور الحائطية التي تعود إلى قرون مضت، كما اختفت الأسلحة الأثرية التي كانت معروضة على الجدران منذ عقود.

واتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال تخريب ممنهجة ونهب محتويات المتحف.

BBC دمرت كنوز أثرية نادرة كان يضمها المتحف

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والآثار السوداني خالد الإعيسر في حديثه لبي بي سي إن ما حدث هو "جزء من مخطط تسعى قوات الدعم السريع إلى تنفيذه، بهدف إعادة صياغة تاريخ السودان".

وقال الإعيسر إن "قوات الدعم السريع لا تستهدف فقط البنية التحتية، بل تسعى أيضًا إلى القضاء على إرث السودان وحضارته".

BBC اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بنهب محتويات المتحف بينما نفت القوات ذلك.

يذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف منذ الأيام الأولى للحرب، ولكنها نفت تورطها في عمليات النهب.

وقال متحدث باسم القوات لبي بي سي "لم نقم بسرقة المقتنيات، فالدمار الذي لحق بالمبنى كان نتيجة قصف الجيش لقواتنا داخله. كنا نحاول حماية الآثار من اللصوص والمتفلتين".

BBC قالت السلطات السودانية إنها "تتعاون مع جهات دولية لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة"

محاولات الاسترداد

BBC وسط الدمار، صورة لسوار ذراع يعود لملكة كوش الكنداكة أماني شاخيتي المعروض في متحف ميونخ بألمانيا

كشفت السلطات السودانية عن جهود تبذلها لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأوضح الإعيسر أن هناك اتصالات بدأت بالفعل مع الجهات الداخلية والخارجية، وكانت الخطوة الأولى تأمين مباني المتحف عبر الشرطة لمنع مزيد من الضياع.

و"ستبدأ لاحقًا خطوات أخرى بالتعاون مع اليونسكو وغيرها من الجهات المعنية لاستعادة المقتنيات الأثرية"، كما يقول وزير الإعلام والثقافة والآثار السوداني.

" طمس الذاكرة الحضارية"

BBC كانت محتويات المتحف شاهدا على العصور المتعاقبة على السودان

ويعد متحف السودان القومي من أكبر المتاحف السودانية. افتُتح في سبعينيات القرن الماضي، ويضم آثارًا تعود إلى جميع الفترات التاريخية، بما في ذلك العصور الحجرية والفترة الإسلامية وفترة الدولة المهدية والعصر الحديث.

وتتزايد المخاوف في أوساط قطاع واسع من السودانيين من أن تؤدي الحرب المستمرة في البلاد إلى طمس ذاكرتهم التاريخية والحضارية، خاصة في ظل تعرض العديد من المتاحف، وليس فقط متحف السودان، لعمليات نهب وسرقة واسعة النطاق.