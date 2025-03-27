إيلاف من واشنطن: وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة لقطر بقيمة ملياري دولار، وفقاً لما كشفت عنه مصادر أميركية، وتشمل الأسلحة 8 طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Predator، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 30 مليون دولار لكل منها، ويمكنها الطيران على ارتفاعات تزيد عن 40 ألف قدم لأكثر من 30 ساعة.

بالإضافة إلى حزمة كبيرة من القنابل والصواريخ، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو ملياري دولار. وتأتي الموافقة، التي أُعلن عنها الخميس، بعد سنوات من التأخير، ويتعين الآن أن يتم تمرير عملية البيع المقترحة من خلال الكونغرس، حيث يتمتع المشرعون بالسلطة لمراجعة أو منع مثل هذه الصفقات.

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأميركية في بيان: "إن هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط"، لقد لعبت قطر لفترة طويلة دور الوسيط لواشنطن في التعامل مع طالبان وإيران وحماس.

تفاصيل إضافية عن الصفقة

وتتضمن الصفقة 200 ذخيرة هجوم مباشر مشترك، و300 قنبلة للأغراض العامة بوزن 500 رطل، و110 صواريخ من طراز هيلفاير 2، ورادارات بحرية من طراز سيسبراي 7500، وأنظمة الدعم الإلكتروني من طراز سيج من شركة ليوناردو.

وتبلغ تكلفة الطائرات بدون طيار نحو 30 مليون دولار لكل منها، ويمكنها الطيران على ارتفاعات تزيد عن 40 ألف قدم لأكثر من 30 ساعة، وقد استخدمتها القوات الأميركية في صراعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتعد قطر ثاني أكبر مشتر للمعدات العسكرية الأميركية بعد المملكة العربية السعودية، وقد اشترت في السابق طائرات مقاتلة من طراز F-15، وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي ، وأنظمة دفاع صاروخي من الولايات المتحدة.

كما أنها تشغل طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز TB2.



