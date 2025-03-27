إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث ألغى ارتباطاته الملكية ليوم غد الجمعة بعد "معاناته من أعراض جانبية مؤقتة" إثر علاج السرطان.

وأوضح القصر الملكي البريطاني: "بعد العلاج الطبي المقرر والمستمر للسرطان هذا الصباح، عانى الملك من أعراض جانبية مؤقتة استدعت فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى. ولذلك، تم تأجيل ارتباطات جلالته المسائية".

وقال: "عاد جلالته الآن إلى قصر كلارنس هاوس، وكإجراء احترازي، وبناءً على نصيحة طبية، سيتم أيضًا إعادة جدولة برنامج يوميات الغد. ويود جلالته أن يتقدم باعتذاره لكل من قد يشعر بإزعاج أو خيبة أمل نتيجة لذلك".

وكان لدى العاهل البريطاني سلسلة من الارتباطات هذا الأسبوع، بما في ذلك حفل استقبال لوسائل الإعلام، وزيارة معرض للتربة، ومن المقرر أن يقوم بزيارة دولة تاريخية إلى إيطاليا بعد عشرة أيام فقط.

وكان من المقرر أن يلتقي الملك بالسفراء في قصر باكنغهام بعد ظهر الخميس، وأن يسافر إلى برمنغهام يوم الجمعة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارات.

ويشار إلى أن قصر باكنغهام كان أعلن في فبراير 2024 أن الملك تشارلز قد شُخِّص بالسرطان وأنه بدأ دورة علاجية.

وفي ديسمبر، أشارت مصادر إلى أن علاج الملك من السرطان سيستمر حتى العام الجديد.

في ذلك الوقت، صرّحت مصادر القصر الملكي بأن "علاجه يسير في اتجاه إيجابي، وباعتبار حالته تحت السيطرة، سيستمر العلاج حتى العام المقبل". وأضافوا أن هناك شعورًا بالتفاؤل، وهو ما يتجلى في رغبة الملك في مواصلة جدول أعماله الحافل بالمشاركات العامة، بما في ذلك خلال فترة الأعياد.