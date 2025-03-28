إيلاف من واشنطن: تداول نشطاء التواصل صورا وفيديوهات لسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وجلوسها إلى طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل إفطار بالبيت الأبيض.

- ترامب قبل شوي جامع المسلمين في أمريكا و يقول :

"رمضان مبارك …. يشرفنا انضمام العديد من الأصدقاء، ومنهم سفيرة المملكة العربية السعودية لدينا الأميرة ريما، سيدة مميزة جدا جدا ، شكرًا لكِ يا ريما، سررت برؤيتك، شكرا أيضا للسفراء من الإمارات وجورجيا ومصر والكويت وقطر إلخ … pic.twitter.com/j0A7SExrts — The President (@0President) March 28, 2025

وأبرز نشطاء ما قاله ترامب عن السفيرة في كلمته بحفل الإفطار، حيث قال: "نحن فخورون بعمق لانضمام العديد من الشركاء والأصدقاء الدوليين بمن فيهم سفيرة المملكة العربية السعودية إلى أمريكا، امرأة مميزة للغاية، الأميرة ريما، شكرا أيتها الأميرة.. أوصلي السلام للجميع.. من الرائع رؤيتك".

تابع ترامب: "الشكر كذلك للسفراء ورؤساء البعثات من الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن ومصر والكويت وقطر وباكستان وماليزيا وبروناي والبحرين والعراق وعُمان والمغرب وإندونيسيا والجزائر وجيبوتي.."

وقال ترامب في كلمته إن المسلمين في رمضان "كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع"، مضيفا: "المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس ليقدموا الشكر لله ويكسروا صومهم بحفل إفطار، تماما مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض) آمل أن يعجبكم (الإفطار) إذا لم يعجبكم لا تشتكوا".

