إيلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والامير مولاي أحمد والأمير مولاي اسماعيل، مساء الخميس بالقصر الملكي العامر بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، تم ختم صحيح البخاري من طرف لحسن إد سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى بعد سرد “حديث الختم” من طرف عبد الرزاق تورابي، عضو المجلس العلمي المحلي للرباط.

إثر ذلك رتلت القارئة مريم عصيم (12 سنة من مدينة سيدي بنور)، الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تقدمت للسلام على الملك محمد السادس ، وتسلمت الجائزة منه.

وتعكس هذه الجائزة العناية، التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لحفظة كتاب الله وعزمه الراسخ على تشجيع النشء الصاعد على حفظ وتجويد القرآن الكريم.

بعد ذلك، سلم العاهل المغربي جائزة محمد السادس لـ “أهل القرآن” وجائزة محمد السادس لـ “أهل الحديث”، للفائزين بهما على التوالي، محمد إدريسي الطاهري من مدينة أغادير ، و مصطفى أزرياح من مدينة تطوان.

كما سلم العاهل المغربي جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها الثلاثة لكل من عبد السلام خيالي من مدينة قلعة السراغنة (جائزة منهجية التلقين)، وعبد الله ريس من مدينة تيزنيت (جائزة المردودية)، ومحمد مزوز من مدينة طنجة (جائزة التسيير).

إثر ذلك، سلم ملك المغرب ، جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بفرعيها، على التوالي، لأيوب النادي من مدينة طنجة (الجائزة التقديرية)، وعبد القادر بن الرابح من مدينة واد زم (الجائزة التكريمية).

حضر هذا الحفل الديني،رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو الملك ، وأعضاء الحكومة، وممثلون عن السلك الديبلوماسي للدول الإسلامية المعتمدون بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وكذا شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.