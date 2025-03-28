أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وفق بيان صدر عنه.

وأشار في بيانه إلى اعتراض قذيفة صاروخية وسقوط الثانية في لبنان.

وجاء في البيان أنه "إثر أطلاق صفارات الإنذار ... رصدت قذيفتان صاروخيتان قادمتان من لبنان، تم اعتراض واحدة بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إنه "إذا لم يخيم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت".

وفي بيان تداولته وكالات الأنباء عن كاتس قال إن "إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل، وسترد بقوة على أي تهديدات لأمنها". وأضاف "سنضمن أمن سكان الجليل، وسنتصدى بحزم لأي تهديد".

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