إيلاف من دمشق: قالت وزارة الداخلية السورية إن مديرية أمن ريف دمشق أطلقت حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق"، مشيرة إلى أنه تم القبض على بعضهم.

وجاء في بيان صادر عن الداخلية السورية اليوم الخميس: "أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم"، وفق وصفها.

وأضافت الداخلية أن "هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أشارت الوزارة أمس الأربعاء، إلى أن "مديرية أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام البائد وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".

