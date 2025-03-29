إيلاف من القاهرة: أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد الموافق 30 آذار (مارس) هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين هو أيام عيد الفطر المبارك في مصر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وهو حادث نادر للغاية تاريخياً أن يكون هناك عدم توافق في يوم العيد بين مصر والسعودية على وجه التحديد، بالنظر إلى التماس الجغرافي بينهما، وأن كلاهما يعد مرجعية في استطلاع الهلال على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وفي حال سبق أحدهما الآخر في تحديد يوم العيد، فمن المرجح أن يسير الطرف الآخر على خطاه.

كما أن الأردن وسلطنة عمان من بين الدول العربية التي لن تحتفل بعيد الفطر المبارك غداً (الأحد) لعدم ثبوت الرؤية، مما يعني أن العيد في مصر والأردن وسلطنة عمان سوف يكون الإثنين.

ولكن هذا لم يحدث العام الحالي، الأمر الذي جعل الملايين في مصر يشعرون بالدهشة، فقد تبادلوا التهاني بيوم العيد، بعد أن أعلنت السعودية أنه الأحد، ولكن دار الافتاء المصرية قالت إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال.

ووجه مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد التهنئة إلى الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم والقيادة السياسية المصرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أعلن في وقت سابق أن الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر وذلك وفقا للحسابات الفلكية، موكدا أن هلال شهر شوال سيظل مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس اليوم السبت، بينما يظل الهلال مرئيًا في سماء باقي المحافظات لمدة تتراوح بين 9 و12 دقيقة

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور طه رابح بأن تفاصيل الحسابات الفلكية لا يعتد بها إلا بعد عرضها على مفتي الجمهورية وهو المسؤول عن إعلان الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، وذلك بحسب الأبعاد الفقهية والشرعية، موضحًا أن معهد الفلك يشارك بـ7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الإفتاء.

وأوضح الدكتور طه رابح بأن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر، مشيرًا إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان.