إيلاف من لندن: تتحدث تقارير مثيرة للدهشة بأن عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث قد يدعو الولايات المتحدة لتصبح عضوًا منتسبًا في الكومنولث - لكن الأمر ليس من اختصاص الملك أو حكومة المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد حدثت أمور أغرب - وستحدث مجددًا الآن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

يريد دونالد ترامب إعادة رسم الخريطة السياسية للعالم. ويبدو أن رؤيته هي أن الدول الأصغر - ربما غرينلاند وأوكرانيا وتايوان - يجب أن تقع تحت سيطرة قوتها المحلية الكبرى مع توسيع الولايات المتحدة وروسيا والصين لمناطق نفوذها الإقليمية.

هناك منطق خبيث في هذا النظام العالمي الجديد إذا استبعد مبادئ الديمقراطية والاستقلال والتعايش والحدود والحقوق الأساسية لجميع الدول، بغض النظر عن حجمها. إنه ببساطة يؤكد أن القوة هي الحق. يعتقد السيد ترامب أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى، وهو مصمم على جعل أميركا عظيمة مرة أخرى في الداخل والخارج.

التملق للرئاسة

يُعدّ هذا احتمالاً قاتماً لقوة متوسطة الحجم، بعد عصر الإمبراطورية البريطانية، مثل المملكة المتحدة. وقد اختار قادة الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في بريطانيا عدم الإفصاح علناً عن أي شكوك قد تكون لديهم بشأن نوايا إدارة ترامب. وقد خلص حزب العمال والمحافظون وحزب الإصلاح في المملكة المتحدة إلى أن التملق هو أفضل طريقة للتعامل مع الرئاسة الجديدة.

وهذا يُفسر التقارير المُثيرة للدهشة التي تُفيد بأن الملك قد يدعو الولايات المتحدة لتصبح عضواً منتسباً في الكومنولث عندما يزوره السيد ترامب في اسكتلندا لاحقاً هذا العام للتخطيط لزيارته الرسمية الثانية لهذا البلد.

وقد رحّب السيد ترامب بالفعل بخبر الانضمام إلى الكومنولث. ونشر على منصته "تروث سوشيال": "أحب الملك تشارلز. يبدو الأمر جيداً!".

لم تُوجّه أي دعوة رسمية للرئيس. ولا توجد عضوية "منتسبة" في المنظمة. ويتطلب الانضمام إلى الأعضاء الجدد موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 56 الحالية. الأمر ليس بيد الملك، الرئيس الاسمي للكومنولث، ولا حتى الحكومة البريطانية. ولم يعد يُسمى الكومنولث "البريطاني".

أمور غريبة

مع ذلك، حدثت أمورٌ أغرب - وستحدث مجددًا الآن بعد عودة السيد ترامب إلى البيت الأبيض.

قد يكون النهج الأول مجرد دعوة للانضمام إلى الجمعية الملكية للكومنولث (RCS)، التي تصف نفسها بأنها "شبكة من الأفراد والمنظمات الملتزمة بتحسين حياة مواطني الكومنولث ومستقبلهم في جميع أنحاء العالم".

وقد عرضت الجمعية الملكية للكومنولث ذلك بالفعل على السيد ترامب في عام ٢٠١٧ بعد فترة وجيزة من انتخابه الأول. وقد سلم نايجل فاراج الرسالة شخصيًا. ومثل معظم الأندية، تسعى الجمعية الملكية للكومنولث جاهدةً للتوسع، وقد بادرت أيضًا بجسّ نبض أيرلندا ودول الشمال الأوروبي.

لن يرضى السيد ترامب ولا الحكومة البريطانية بهذا المستوى التافه. فهو مُزعزعٌ للآمال، يبحث دائمًا عن الإيجابيات في أي صفقة، وله سجلٌ حافلٌ بتحويل بعض الأفكار التي بدت سخيفة إلى واقع.

حكومة ستارمر تغاضت عن كل شيء

أكد رئيس الوزراء البريطاني في المكتب البيضاوي على أهمية دعوة زيارة الدولة الثانية "غير المسبوقة" و"التاريخية". معظم رؤساء الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين عُرفوا بصداقتهم الواضحة لهذا البلد، لا يتلقون دعوة كهذه.

قررت حكومة ستارمر عدم انتقاد إدارة ترامب. لقد تغاضوا عن كل شيء، بدءًا من ادعاء كندا بأنها الولاية رقم 51، ووصولًا إلى اختراق كبار المسؤولين للأمن في مكالمة هاتفية عبر تطبيق سيجنال، حيث عبّروا عن "كراهيتهم" لـ"المستغلين" الأوروبيين "المثيرين للشفقة". وفي تناقض صارخ مع شغفهم بأمريكا، يتردد الوزراء في مناقشة توثيق العلاقات مع الأوروبيين.

سيكون من المتماشي تمامًا مع تملق هذه الحكومة أن تحاول تدبير حافز إضافي للولايات المتحدة من خلال تعزيز مشاركتها في الكومنولث، وهو آخر بقايا القوة الناعمة البريطانية.

هل ترامب خليفة الملك؟

سيعتبر السيد ترامب أي صفقة بمثابة استيلاء يكون فيه مساويًا للملك، وخليفته المحتمل كرئيس للكومنولث. ومن المرجح أن يحاول إعادة تشكيل المنظمة بما يسمى "الكومنولث الأبيض" الذي يهيمن على الأعضاء الآخرين.

سيحظى هذا بقبول واسع لدى مؤيديه القوميين الإثنيين في الوطن. إنها بالفعل رؤية أحد المدافعين البريطانيين عن مشاركة الولايات المتحدة.

"يجب أن يكون اتحاد الكومنولث - ولا سيما اتحاد كانزوك بين أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - خيارًا بديهيًا للبريطانيين. ما الذي ستخسره المملكة المتحدة تحديدًا؟" يتساءل المعلق السياسي جوناثان ساكستي في صحيفة ديلي إكسبريس.

ستكون سلامة هذه الأمة على المحك. لن يسمح لترامب بدخول الكومنولث إلا "الخائن" الحقيقي، على أمل كسب ودّه.

لن يكون الملك سعيدًا

الملك تشارلز الثالث ، الذي بذل قصارى جهده لإظهار دعمه لمملكته كندا ضد تهديدات السيد ترامب، لن يكون سعيدًا. ستظل أرجل كندا منهكة تحت وطأة مقاومة كندا. سيواجه جميع أعضاء الكومنولث خيارَي الانفراد خارج التحالف أو الرضوخ لترامب. في هذه الأثناء، ستحاول الولايات المتحدة استغلال الروابط البريطانية القديمة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في أفريقيا وآسيا.

هناك بالفعل بعضٌ في المملكة المتحدة على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة. لكن ليس كل أعضاء التحالف الذي انتخب السيد ترامب يتفقون مع توسعه الإمبريالي.

هاجمه دعاة "أمريكا أولاً" بشدة بعد تعليقه "يبدو جيدًا"، على صفحته على منصة "الحقيقة الاجتماعية".

كتب أحدهم: "لا، لا ... نشر آخر: "لا! الملك تشارلز من أبرز الشخصيات في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات. إنه عالمي. الأميركيون لا يريدون الانضمام إلى الكومنولث. هل سمحت المملكة المتحدة لنفسها بالسقوط في أيدي الغزاة المسلمين، ولدى تشارلز "عرض سري" لك؟ رفض قاطع من جميع مؤيديك!"

حذّر أليكس جونز، من موقع "إنفو وورز" المتخصص في نظريات المؤامرة، قائلاً: "إذا حاولتم حقًا ضم أميركا إلى الكومنولث البريطاني، فسيبدأ عام ١٧٧٦ من جديد!"، مضيفًا: "أنا أحب ترامب بشكل عام... لكنه أحيانًا يفعل أسوأ الأشياء."

لا يوجد ما يشير إلى أن قاعدة جماهير ترامب تتخلى عنه

سواء كان سيئًا أم لا، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه القاعدة الجماهيرية تتخلى عن الرئيس. وكما أظهرت محادثتهم على سيجنال، فإن أقرب مساعديه يتبنون نهجه التبسيطي والاستغلالي، فما هي "المزايا الاقتصادية" للولايات المتحدة في العلاقات الخارجية؟

على الحكومة البريطانية أن تفكر مليًا فيما هي مستعدة لتقديمه طواعيةً لأميركي جشع في هذا الصراع الجيوسياسي العالمي.

* أعدت هذه الماة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/make-america-a-commonwealth-member-trump-would-see-himself-as-equal-to-the-king-13337188