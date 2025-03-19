إيلاف من دبي: أعلنت لجنة المرافق العامة في ولاية كاليفورنيا أن شركة تسلا حصلت على أول التراخيص المطلوبة لتمهيد الطريق نحو إطلاق خدمة سيارات الأجرة الروبوتية. يُعد هذا الترخيص جزءًا من اللوائح التي تتيح للشركات امتلاك أسطول من المركبات ونقل الموظفين ضمن رحلات منسقة مسبقًا.

ومع ذلك، أوضحت اللجنة في بيان رسمي أن الترخيص الحالي لا يسمح لتسلا بتسيير رحلات بمركبات ذاتية القيادة بعد، كما أنه لا يمنحها الضوء الأخضر لإطلاق خدمة نقل الركاب للعامة، وهو ما يعني أن تسلا لا تزال بحاجة إلى تصاريح إضافية لتشغيل التاكسي الروبوتي بشكل رسمي.



العلاقة مع إدارة بترامب

تزامن هذا الإعلان مع تراجع أسهم تسلا بنسبة 8% يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 981 مليار دولار، لتفقد بذلك مكانتها كإحدى الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

يُذكر أن هذا التراجع جاء في ظل تباطؤ نمو مبيعات تسلا، إضافةً إلى انشغال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بالتحركات السياسية، خاصة مع انضمامه إلى فريق المستشارين في حملة دونالد ترامب الرئاسية، وهو ما أثار جدلًا حول تأثير قراراته الشخصية على مستقبل الشركة.



"سايبر كاب": نموذج ثوري للتاكسي الروبوتي

في إطار سعيها للريادة في مجال النقل الذكي، كشفت تسلا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن نموذج "سايبر كاب"، وهي سيارة أجرة ذاتية القيادة بالكامل، لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات تحكم، مما يعكس رؤية الشركة لمستقبل النقل القائم على الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي.

وبالرغم من هذه الخطوة الجريئة، أوضحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا أن تسلا لم تتقدم بعد للحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة لإطلاق خدمتها على نطاق واسع. وكانت الشركة قد قدمت طلبًا للحصول على ترخيص استئجار لشركة نقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، لكنها لم تستكمل بعد جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وبينما لا يزال أمام تسلا العديد من العقبات التنظيمية، فإن حصولها على أول ترخيص في كاليفورنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالكامل.