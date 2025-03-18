إيلاف من بروكسل: تعهد المانحون الدوليون يوم الاثنين بتقديم ما يقارب 6.5 مليار دولار أمريكي لدعم إعادة إعمار سوريا، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سقوط نظام الأسد .

وتهدف هذه المساعدات، التي أُعلن عنها في مؤتمرٍ بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى مساعدة القيادة السورية الجديدة على إعادة بناء البنية التحتية وتشجيع انتقال سياسي سلمي.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه سيتم تقديم 4.6 مليار دولار كمنح، و1.7 مليار دولار كقروض منخفضة الفائدة. ويقل هذا المبلغ الإجمالي عن التزام العام الماضي البالغ 8.1 مليار دولار.

في رسالة فيديو إلى المؤتمر، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتحاد الأوروبي على استضافته للمؤتمر، وشدد على أهمية المساعدات الإنسانية.

وقال: "لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة السوريين على بناء بلدٍ تسود فيه المصالحة والعدالة والحرية والازدهار حقائق مشتركة للجميع".

وتُقدر تكلفة إعادة الإعمار بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار. ولا يزال اقتصاد البلاد في حالة خراب، مع انقطاع الكهرباء بشكل دائم، وارتفاع معدلات البطالة، ونزوح الملايين داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

طريق سوريا نحو التعافي

وتؤدي أعمال العنف المستمرة والتهديدات الأمنية إلى تعقيد عملية التعافي.

وفي المؤتمر، دعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الاستثمار، قائلاً إن حكومته ستضمن وصول المساعدات إلى جميع المجتمعات وتسهل عودة اللاجئين.

تعهدت ألمانيا بتقديم 326 مليون دولار، خُصص أكثر من نصفها لجهود الإغاثة داخل سوريا. وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 208 ملايين دولار، بينما لم تُعلن الولايات المتحدة، التي لطالما كانت أكبر مانح، عن أي التزام تمويلي جديد. وصرحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، خلال المؤتمر بأن واشنطن تتوقع من دول أخرى الاضطلاع بدور مالي أكبر.

