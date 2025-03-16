إيلاف من لندن: كشف رجل طلب أكثر من 200 سيارة لاند روفر ديفندر قبل أشهر من توقف إنتاج سيارة الدفع الرباعي البريطانية الشهيرة في عام 2016 عن المبلغ الذي كسبه.

في عام 2015، اتخذ تشارلز فوسيت، مؤسس شركة تعديل السيارات تويستد التي يقع مقرها في يوركشاير، قرارًا بطلب كميات كبيرة من "الدفعة النهائية" من سيارات لاند روفر ديفندر معتقدًا أن قيمتها سترتفع بشكل كبير.

وبعد تقديم طلب للحصول على 240 مركبة، حصل في النهاية على 239 من آخر النماذج التي غادرت خط تجميع جاكوار لاند روفر في سوليهل، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة صناعة السيارات لمنع ذلك.

"أقصى ما طلبته من سيارات جديدة في وقت واحد قبل ذلك كان ثماني سيارات."، ومع ذلك، كشف اجتماع مع جاكوار لاند روفر بعد فترة وجيزة عن تردد شركة صناعة السيارات في توفيرها.

وقال "لقد دعاني جاكوار لاند روفر إلى اجتماع وقالوا إنكم لن تحصلوا على أي سيارات لأن أي منها غير متوفر، لقد أصبح الأمر قانونيًا إلى حد ما، ولكن في النهاية وافقوا على أننا نستطيع الحصول عليهم".

المكسب 800%

في أيلول (سبتمبر) 2022، أعلنت الشركة أن المركبات "الأخيرة" البالغ عددها 16 مركبة من المجموعة سيتم بيعها بأسعار تصل إلى 222 ألف جنيه إسترليني - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 800 % على ما تكلفته في عام 2015.

وفي حين حاولت تقارير مختلفة عبر الإنترنت حساب الإيرادات الناتجة عن طلب تشارلز لـ 239 محركًا، يقول إنه من الصعب تحديد المبلغ الذي حققه بالضبط عند احتساب تكاليف ترقيتها.

وقال: "لقد بعنا حوالي 210 سيارة، في البداية، كنا نبيعها بأسعار تتراوح بين 60,000 و100,000 جنيه إسترليني. أما الآن، فمعظمها يتراوح بين 150,000 و250,000 جنيه إسترليني، لذا لدينا هامش ربح واضح، ومع ذلك، تم إنفاق مبلغ ضخم على التطوير والبحث والتطوير ووقت الإنتاج".

أفضل قرار في حياتي

وتابع :"أعتقد أنه يمكنك أن تنسب بشكل مباشر 50 مليون جنيه إسترليني إلى حجم المبيعات البالغ 60 مليون جنيه إسترليني الذي تم تحقيقه بفضلهم، وربما أكثر، كان استلامنا لتلك المركبات إنجازًا رائعًا لنا كشركة صغيرة. إنه من أفضل القرارات المالية التي اتخذتها في حياتي".

وبعد أن زعم ​​أن الشركة باعت نحو 210 من هذه السيارات، أكد تشارلز أن هناك بعض السيارات لا تزال مخزنة، وقد ارتفعت قيمتها بشكل كبير على الأرجح.

"لدي بعض منها ولكنني أحتفظ بها لتكون مجموعة خاصة بي"، كما قال.

"وفي الواقع، فإنهم أفضل من الأموال الموجودة في البنك.