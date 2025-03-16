إيلاف من ستوكهولم: تتسابق دول العالم، وخاصة الدول العربية في دخول عالم المدفوعات الرقمية، إلى الحد الذي يمكن القول إنه أصبح أحد مقاييس التقدم من وجهة نظر البعض، وقد كانت دول الشمال الأوروبي من أوائل الدول التي اعتمدت المدفوعات الرقمية. أما الآن، فتُعتبر الخدمات المصرفية الإلكترونية تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

في عام 2018، توقع نائب محافظ البنك المركزي السويدي السابق أنه بحلول عام 2025 من المرجح أن تصبح البلاد خالية تماماً من النقد.

بعد سبع سنوات، تبين أن هذا التوقع صحيح إلى حد كبير. فعملية شراء واحدة فقط من كل عشر عمليات شراء تُجرى نقدًا، والبطاقات هي وسيلة الدفع الأكثر شيوعًا، يليها نظام الدفع عبر الهاتف المحمول السويدي "سويش"، الذي أطلقته ستة بنوك عام 2012، وهو الآن منتشر في كل مكان. كما تشهد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الأخرى نموًا سريعًا.

أقل نسبة نقد متداول في العالم

وفي الواقع، ووفقاً لتقرير المدفوعات السنوي للبنك المركزي، الذي نُشر هذا الشهر، فإن السويد والنرويج لديهما أقل كمية من النقد المتداول، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في العالم.

ولكن في سياق اليوم، مع الحرب في أوروبا، وعدم القدرة على التنبؤ بالأحداث في الولايات المتحدة، والخوف من الهجمات الهجينة الروسية التي أصبحت جزءاً تقريباً من الحياة اليومية في السويد، فإن الحياة بدون نقود لا تثبت اليوتوبيا والمثالية التي ربما كانت تعد بها ذات يوم.

نظراً لخطورة الوضع، تحاول السلطات تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بالنقود واستخدامها لأغراض الدفاع المدني.

ارجوكم استخدموا النقود

في تشرين الثاني (نوفمبر)، أرسلت وزارة الدفاع إلى كل منزل كتيباً بعنوان " في حال وقوع أزمة أو حرب" ، يُنصح فيه الناس باستخدام النقود بانتظام والاحتفاظ بما لا يقل عن أسبوع من فئات مختلفة "لتعزيز التأهب".

يقول البنك المركزي في تقريره: "يجب اتخاذ تدابير لتعزيز الجاهزية والحد من الاستبعاد حتى يتمكن الجميع من الدفع، حتى في حالات الأزمات أو الحروب". ويضيف أن الكفاءة كانت على مر السنين أولوية في المدفوعات، لكن السلامة وسهولة الوصول أصبحتا الآن "على نفس القدر من الأهمية".

وفي كانون الأول (ديسمبر)، نشرت الحكومة نتائج تحقيق اقترحت إلزام بعض الوكلاء في القطاعين العام والخاص بقبول النقد ــ وهي التوصية التي يقول البنك المركزي إن السلطات ينبغي أن تنفذها.

تراجع عن خطة مجتمع بلا نقد

في السنوات الأخيرة، عمل البنك المركزي على عملته الرقمية الخاصة، "الكرونة الإلكترونية"، في ظل تراجع استخدام النقد. لكن المشروع انتهى قبل عامين، ويركز البنك الآن على مراقبة التطور العالمي للعملات الرقمية.

السويد ليست الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي تراجعت عن خططها لمجتمع بلا نقد. ففي العام الماضي، سنّت النرويج، التي لديها تطبيق Vipps MobilePay، وهو بديل شائع لتطبيق Swish، تشريعًا ينص على إمكانية تغريم تجار التجزئة أو معاقبتهم في حال رفضهم قبول النقد.

كما أوصت الحكومة المواطنين "بالاحتفاظ ببعض النقود في متناول أيديهم نظرًا لضعف حلول الدفع الرقمية أمام الهجمات الإلكترونية".

لقد عبرت وزيرة العدل والطوارئ النرويجية السابقة إيميلي ميل عن الأمر بوضوح: "إذا لم يدفع أحد نقدًا ولم يقبل أحد النقد، فلن يكون النقد حلاً طارئًا حقيقيًا بمجرد حلول الأزمة علينا".

في نهاية المطاف، عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للطوارئ، فإن المجتمعين الأكثر حرماناً من النقد في العالم لا يزالان يعتمدان على النقد.

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن الغارديان اللندنية:

https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/16/sweden-cash-digital-payments-electronic-banking-security