إيلاف من الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز الدينامية الصناعية للمملكة من خلال توسعة منطقة التسريع الصناعي "طنجة تيك"،الواقعة بالجماعتين القرويتين العوامة وسبت الزينات في عمالة(محافظة) طنجة-أصيلة(جهة طنجة-تطوان-الحسيمة).

وبموجب هذا القرار،ستتسع المساحة الإجمالية للمنطقة لتصل إلى 493,95 هكتارًا،ما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التسريع الصناعي في المملكة.

وتهدف هذه التوسعة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالصناعات الميكانيكية، والإلكترونية، والنقل، واللوجستيك. كما أنها تندرج ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية وخلق فرص شغل جديدة، تماشياً مع توجهات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يسعى إلى جعل المغرب وجهة صناعية متقدمة إقليمياً ودولياً.

وتعد المنطقة الصناعية "طنجة تيك"واحدة من أبرز مناطق التسريع الصناعي في البلاد،حيث تتمركز في موقع استراتيجي قريب من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، ما يسهل عمليات التصدير نحو الأسواق العالمية،خاصة نحو أوروبا وأفريقيا. كما أن المنطقة تستفيد من نظام ضريبي محفز وإجراءات مبسطة لتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع المقاولات الناشئة والصناعات الموجهة للتصدير.

وأفاد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذا القرار الحكومي يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية،بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي.