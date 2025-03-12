إيلاف من واشنطن: في مشهد غير مألوف أمام الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس "إدارة كفاءة الحكومة"، حيث وقفا أمام صف من سيارات تسلا اللامعة في إعلان مباشر غير مسبوق.



الحدث، الذي حظي بتفاعل واسع، كان له تأثير فوري على أسهم تسلا، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.8%، الثلاثاء، بعد أن كانت قد انخفضت إلى مستويات مقلقة، مما أدى إلى محو جميع مكاسبها منذ يوم تنصيب ترامب.



وفي خطوة رمزية لدعمه لإيلون ماسك وشركة تسلا، أعلن ترامب أنه قرر شراء سيارة موديل S باللون الأحمر الكرزي، مؤكدًا أنه سيدفع ثمنها بشيك شخصي "بالطريقة القديمة"، مضيفًا مازحًا: "لا أريد أي خصم!".

كما أعلن ترامب خلال المؤتمر أنه اشترى شاحنة "سايبرترك" من تسلا كهدية لحفيدته.



عرض جديد

وخلال حديثه، أعلن ترامب أنه سيعتبر أي عنف ضد وكلاء تسلا إرهابًا محليًا، في إشارة إلى دعمه القوي للشركة التي كانت تواجه تقلبات في السوق. كما كان ترامب يحمل ما يشبه عرضًا تقديميًا لأسعار سيارات تسلا، حيث كشفت الوثيقة التي كانت بيده أن سيارات الشركة يمكن شراؤها بأسعار تبدأ من 299 دولارًا شهريًا أو 35 ألف دولار للشراء المباشر.