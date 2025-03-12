إيلاف من دبي: قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي "نيسان" و"رينو"، إن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض حصة "نيسان" في السوق، التي انخفضت بأكثر من 60% في السنوات الأخيرة، يعود إلى سوء الأداء في عدة جوانب من بينها استراتيجيات الإنتاج والمبيعات.

وأشار غصن في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن التحديات التي واجهتها "نيسان" لم تكن متعلقة فقط بتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث أوضح أن شركات أخرى مثل "تويوتا" و"هوندا" استطاعت أن تتفوق في تلك الفترة، بينما "نيسان" فشلت في التكيف مع التحولات السوقية، ما أدى إلى تراجع كبير في قيمتها السوقية.

ولفت غصن إلى أن خط إنتاج السيارات في "نيسان" أصبح ضعيفاً جداً مقارنة بالمنافسين.

وأضاف: "منذ 4-5 سنوات، كانت منتجات نيسان عادية للغاية، ولم تكن هناك ابتكارات تميزها عن شركات السيارات الأخرى في السوق.. الآن على الشركة العمل على تعزيز جاذبية سياراتها من خلال الابتكار والتطوير".

وفيما يخص مستقبل الشركة، أكد غصن أنه إذا لم تجد "نيسان" تحالفات استراتيجية جديدة أو تحسن في مبيعاتها، سيكون من الصعب على الشركة العودة إلى وضعها السابق.

وعبر غصن عن صعوبة تحالف "نيسان" مع "هوندا"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون معقدة نظراً للعلاقات التاريخية المتشابكة بين الشركات اليابانية الكبرى.

ولفت غصن إلى التحديات التي يواجهها قطاع السيارات بشكل عام، مع التركيز على التغيرات السياسية التي قد تؤثر على استراتيجيات الشركات.

وذكر أن سياسة "أميركا أولاً" التي يتبعها الرئيس الأميركي، والتي تهدف إلى دعم صناعة السيارات المحلية، قد تجبر الشركات على تغيير استراتيجياتها وتصنيع المزيد من السيارات في الولايات المتحدة.

وحذر غصن من التسرع في اتخاذ القرارات المرتبطة بصناعة السيارات، مؤكداً على أهمية التحضير لكافة الاحتمالات المستقبلية في حال تم تنفيذ القرارات الجديدة في الولايات المتحدة أو في أسواق أخرى.