وجدت الهجمات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن صدى في أعمدة الرأي حول العالم، نورِد طرفاً منها في عرضنا للصحف اليوم.

ونبدأ جولتنا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والتي نشرت افتتاحية بعنوان "ترامب يحمل على الحوثيين".

واستهلت الصحيفة بالقول إن أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت السماح لوكلاء إيران في اليمن (في إشارة إلى الحوثيين)، بإغلاق مسار ملاحي عالمي وبضرب الجيش الأمريكي دونما عقاب.

ورأت وول ستريت جورنال أن الرئيس الحالي دونالد ترامب بعث رسالة قوية، يوم السبت، عندما أمر بتنفيذ ضربات جوية مؤثرة ضد الحوثيين، "في خطوة على طريق استعادة الردع في المنطقة".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الحوثيين "لم يتلقوا الجزاء الكافي على أكثر من عام من القرصنة التي أجبرت البحرية الأمريكية على خوض قتال بوتيرة لم تشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب البيت الأبيض، شنّ الحوثيون 174 هجوما على سفن حربية أمريكية و145 هجوما على سفن تجارية أمريكية منذ عام 2023. فيما ردّت البحرية الأمريكية بصواريخ دفاع جوي في هذه الأشهر الـ 15 تفوق في العدد مقدار ما ضربتْه من الصواريخ ذاتها على مدى الـ 30 عاماً الأخيرة.

"ما يعني استخدام صواريخ باهظة الثمن لإسقاط مسيّرات رخيصة"، بحسب الصحيفة.

ورصدت وول ستريت جورنال، توعُّد الرئيس ترامب للحوثيين، قائلة إن ترامب "أعنفُ في كلماته منه في أفعاله"؛ ومن ثمّ فمن الأهمية بمكان أن نرى ما إذا كانت هذه هي بالفعل بداية حملة أوسع نطاقاً لاستهداف قيادات الحوثيين، وضرْب مخازن سلاحهم وقطْع خطوط الإمداد الإيرانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن من بين الأخطاء الأخرى التي ارتكبها الرئيس السابق بايدن كان "محدودية الردّ على هجمات الحوثيين، ما تركهم يعتقدون أنه ليس هناك ما يخشونه بدرجة كبيرة".

ورأت وول ستريت جورنال أن الهجمات ضد الحوثيين "ضرورية لاستعادة حرية التجارة العالمية"، منوّهة إلى أن هجمات الحوثيين على حركة الملاحة أغلقت تقريباً مسار البحر الأحمر -الذي يربط بين أوروبا وآسيا- في وجه سُفن ليست روسية أو صينية أو إيرانية.

ولفتت إلى أنّ ذلك رفع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات عالية.

واختتمت الصحيفة بالقول: "المشجّع في الأمر، هو أن الرئيس ترامب -على الأقل في هذه القضية- يُظهر إيماناً بقيادة أمريكا للعالم".

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"تحالفات دولية"

Reuters رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وترامب

وننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان "مسارات التجارة لا ينبغي أن تقتصر مسؤوليتها على بريطانيا وأمريكا".

وبدأت الصحيفة بالقول إنه على الرغم من مرور صادرات صينية بأحجام هائلة عبر قناة السويس، ومرور صادرات نفط وغاز من الخليج، إلا أن "تأمين هذا المسار التجاري قد تُرك للبريطانيين والأمريكيين" فقط.

ولفتت التلغراف إلى الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار سلسلة من الهجمات الجوية شارك فيها سلاح الجو الملكي البريطاني العام الماضي، في محاولة للحدّ من قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن المارّة عبر البحر الأحمر في طريقها إلى قناة السويس.

ورأت الصحيفة أن هجمات الحوثيين على السفن كادت تُنسى في خضمّ الحرب الروسية-الأوكرانية وحرب غزة اللتين استولتا على اهتمام العالم، "على الرغم من أن أثر هذه الهجمات على التجارة العالمية كبير"؛ حيث تضطر السفن إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الطويل بدلاً من مسار قناة السويس المختصَر.

ونوّهت التلغراف إلى أن المملكة المتحدة لم تشارك في الهجمات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين، لكنها قدّمت "دعماً عبر التزويد الروتيني بالوقود".

وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس ترامب مُحقٌّ في اتهامه للحوثيين بالقرصنة، منوّهة إلى أن أمثال هذه التهديدات للسفن عبر التاريخ كان يتم التعامل معها "في إطار تحالفات دولية".

واعتبرت التلغراف أنه "أصبح مألوفاً أن بريطانيا وأمريكا هما مَن تنهضان بالعبء الثقيل عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحوثيين".

"وعلى الرغم من أن تهديد الحوثيين يطال كل السفن، لكن يبدو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما تتعاملان مع الأمر بالجِديّة الكافية في محاولة لوقف هذا التهديد عبر عمل عسكري مباشر"، وفقاً للصحيفة.