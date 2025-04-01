إيلاف من القدس: مددت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، اعتقال يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين ، مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حتى يوم الخميس. وكتب القاضي مناحيم مزراحي في قرار المحكمة بهذا الشأن أن إطلاق سراحهما في هذه المرحلة قد يُؤثر على سير التحقيق.

يُعدّ هذان الشخصان من أهم الشخصيات فيما يُعرف بقضية "قطر غيت"، أو "فضيحة قطر" التي تُعنى بفحص العلاقات المزعومة بين موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقطر.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمر حظر نشر على القضية قبل شهرين، ثم أُلغي يوم الثلاثاء بناءً على طلب من الفريق القانوني لأوريتش. ويمثل أوريتش المحامي أميت حداد، الذي يُمثّل نتانياهو أيضًا في محاكمته الجنائية. وقال الفريق إن هذه الخطوة جاءت "لكشف زيف" الشكوك المُوجّهة ضده.

قبل نحو أسبوعين، اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر، الذي يعمل في دول الخليج، بتحويل أموال من أحد أعضاء جماعات الضغط القطرية إلى فيلدشتاين. ونشرت قناة "كان ريشت بيت" التسجيلات آنذاك، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

وطلب رجل الضغط، جاي فوتليك، من بيرجر المساعدة في تحويل الأموال إلى فيلدشتاين لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتسجيلات، التي أكدت تقريرًا سابقًا لقناة 13 الأسرائيلية.

فصّلت المحكمة في قرارها وجود شركة أميركية تُدعى "الدائرة الثالثة"، يُزعم أنها مملوكة لشركة "فوتليك". ومن أهداف الشركة دعم الأجندة القطرية في عدة دول، بما فيها إسرائيل، وفقًا للقرار.

ولتحقيق هذه الغاية، اتصلت الشركة بأحد المشتبه بهما من أجل "إظهار قطر في صورة إيجابية" فيما يتعلق بصفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة - والتي تعد قطر أحد الوسطاء الرئيسيين فيها - وإظهار مصر - الوسيط الآخر - في صورة سلبية، من أجل تعزيز الصورة العامة لقطر.

يُزعم أن أحد المشتبه بهما، وآخر لم يُكشف عن هويته، أقاما علاقات مع شركة فوتليك، مقابل مبالغ مالية زُعم أنها دُفعت للمشتبه به الثالث. ويُزعم أن بيرغر هو من نفّذ كل هذا.

المتهمون الثلاثة عملوا على التأثير على الخطاب العام بشأن قطر، عبر وسائل الإعلام وعبر رسائل موجهة إلى الصحفيين، ومن ثم إلى وسائل الإعلام. وكانت هذه الرسائل تحمل طابعًا من الود تجاه قطر، وتحقر من شأن مصر، وفقًا للمحكمة.

وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الرجلين لمدة تسعة أيام، لكن مزراحي كتب أن ذلك أمر مبالغ فيه. كما ندد مزراحي بفشل السلطات في تطبيق أمر حظر النشر، وهو ما قال إنه أضر بالتحقيق.

يذكر أنه قد تم القبض على أوريش وفيلدشتاين يوم الاثنين، ونُقلا إلى مقر وحدة مكافحة الجريمة الوطنية لاهف 433 للتحقيق معهما، والتهم الموجهة إليهما هي: التواصل مع عميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة.