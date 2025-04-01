ينتظر العالم، إعلان الرئيس الأميركي يوم غد الاربعاء 2 أبريل (يوم التحرير) حيث سيفرض رسوماً جمركية شاملة على جميع الدول، وليس عدداً محدوداً من الدول صاحبة الاختلالات التجارية مع بلاده.

وقال ترامب أول من أمس الأحد (30 مارس/آذار 2025) إن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها ستشمل جميع البلدان وليس عدداً محدوداً من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأميركي بالفعل رسوماً على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم على جميع الواردات من الصين. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "سنبدأ بجميع البلدان".

اختلالات تجارية

وذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في حديثه إلى فوكس بيزنس في الآونة الأحيرة أن الرسوم ستركز على الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة وعددها 10 إلى 15 دولة، وذلك دون أن يحددها.

ويرى ترامب الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة وورقة تفاوضية تحصل بموجبها الولايات المتحدة على شروط أفضل. ومع ذلك أدى القلق إزاء الحرب التجارية إلى اضطرابات في الأسواق ومخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيفرض حزمة من الرسوم الجمركية المضادة على الدول التي تطبق رسوما على الصادرات الأمريكية.

وفي فبراير/شباط وقع ترامب مذكرة يدرس بموجبها مسؤولو التجارة في الولايات المتحدة كل بلد على حدة لوضع قائمة من التدابير المضادة المصممة خصيصا لكل دولة.

وأشار الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال تقليص نطاق الرسوم الجمركية وفرضها في بعض الحالات بمعدلات أقل من المطبق على الولايات المتحدة.