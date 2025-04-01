إيلاف من نيويورك: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف علم بقصة حب لاعب الغولف تايجر وودز مع زوجة ابنه السابقة فانيسا ترامب.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين :"لقد لعبت الغولف معه عدة مرات خلال الشهر الماضي، وهو رجل رائع ورياضي رائع، وقد أخبرني عن ذلك، وقلت له يا تايغر، هذا جيد. هذا جيد، أنا سعيد جدًا لكليهما. فليكن كلاهما سعيدًا". وأضاف أن وودز، 49 عامًا، وفانيسا، 47 عامًا، تربطهما "علاقة رائعة".

وقال ترامب :"أنا أحب تايغر، وأحب فانيسا".

وتحدث ترامب، أيضًا عن زواج فانيسا السابق من ابنه البكر، دونالد ترامب جونيور. وقال :"أعتقد أن علاقتي مع ابني تضررت بشدة بسبب حملة الملاحقة التي شنتها روسيا".

لكن فانيسا وزوجها كانت تربطهما علاقة جيدة جدًا. لديهما أطفال رائعون، خمسة أطفال رائعين، جميعهم رياضيون متميزون، وجميعهم طلاب متميزون.

"لقد انفصلا منذ فترة طويلة، وهو أمر محزن للغاية بالنسبة لي لأنني أعتقد أنهما رائعان."

تزوج دون جونيور، 47 عامًا، وفانيسا في عام 2005. وتقدمت بطلب الطلاق في عام 2018 بعد أن واجها مشاكل زوجية، ولدى الزوجين السابقين أطفال وهم كاي، 17 عامًا، ودونالد الثالث، 16 عامًا، وتريستان، 13 عامًا، وسبنسر، 12 عامًا، وكلوي، 10 أعوام.

في وقت سابق من هذا الشهر، أكد موقع Page Six أن فانيسا وودز على علاقة، وقد أكدا علاقتهما الرومانسية عبر موقع إنستغرام في 23 آذار (مارس) بصور حميمية.

وقال مصدر إن دون جونيور، الذي يواعد حاليًا بيتينا أندرسون ، "يدعم بشكل كامل" العلاقة الرومانسية الجديدة لزوجته السابقة. وكان وودز متزوجًا سابقًا من إيلين نورديجرين من عام 2004 إلى عام 2010، ولديهما طفلان.