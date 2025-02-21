واشنطن : التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع النجم تايغر وودز ومسؤولي دوريي "بي جي ايه" الأميركي و"ليف" الممول من السعودية الخميس فيما قد يكون خطوة كبيرة نحو إعادة توحيد رياضة الغولف.

كما ضم الاجتماع في البيت الأبيض مفوض دوري بي جي ايه جاي موناهان وزميله مدير مجلس الإدارة آدم سكوت، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الممول لدوري "ليف".

وقال ترامب "أجرينا بعض المناقشات المهمة"، دون الكشف عن تفاصيل.

وكان اجتماع الخميس هو الثاني هذا الشهر في البيت الأبيض حول هذا الموضوع، حيث زاره موناهان وسكوت أيضًا في 4 الحالي حيث قالت بي جي ايه بعده في بيان "لقد طلبنا من الرئيس التدخل لصالح اللعبة وصالح البلاد وجميع البلدان المعنية. نحن ممتنون لأن قيادته جعلتنا أقرب إلى اتفاق نهائي، مما مهد الطريق لإعادة توحيد الغولف الاحترافي للرجال".

وظهر وودز، الفائز 15 مرة بالبطولات الكبرى، مع ترامب في حفل استقبال بمناسبة شهر تاريخ السود الذي يحتفي بتاريخ الأميركيين السود، حيث هتف الحضور "تايغر، تايغر" وتحدث اللاعب لفترة وجيزة.

وقال نجم الغولف "إنه لشرف لي أن أكون هنا معكم يا سيدي الرئيس، وشرف لي أن أكون هنا معكم جميعا".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أعرب فيه وودز (49 عاما) الذي عانت مسيرته من الإصابات في السنوات الأخيرة، مؤخرا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتوحيد رياضة الغولف في العالم.

وقال "أعتقد أن الأمور ستتحسن سريعا"، مضيفا "سنحرص على أن تسير هذه اللعبة في الاتجاه الصحيح. لقد كانت تتجه في الاتجاه الخاطئ لعدد من السنوات ويريد المشجعون أن يلعب أفضل اللاعبين معًا وسنعمل على تحقيق ذلك".

وأُطلقت ليف غولف في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 واستقطبت أبرز لاعبي بي جي ايه بضمانات مالية هائلة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبط مباشرة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورد دوري "بي جي ايه" بمنع لاعبي ليف غولف من المشاركة في مسابقاته، فيما فرضت عليهم دي بي وورلد تور غرامات كبيرة.

أدّى هذا النزاع إلى سلسلة من الدعاوى القضائية وخلافات بين اللاعبين على غرار النجمين فيل ميكلسون وبروكس كوبكا اللذين وقعا عقدين مغريين مع ليف، مقابل أمثال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي ووودز الذي رفض عرضاً بين 700 و800 مليون دولار للمشاركة في دوري ليف وبقي مع بي جي ايه.

ونتيجة لذلك، أصبح أفضل اللاعبين من الدوريين يتنافسون فقط في البطولات الكبرى، مثل بطولة الماسترز أو بطولة بريطانيا المفتوحة.

وبعد شهر من فوز أول لاعب نشط في ليف ببطولة كبرى عندما توج كوبكا في بطولة بي جي ايه عام 2023، كشف موناهان والرميان عن اتفاقية إطار لاستثمار ليف في دوري بي جي ايه.