إيلاف من نيويورك: أعلن أسطورة الغولف تايغر وودز في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقته مع فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكتب على حسابه على X لمتابعيه البالغ عددهم 6.4 مليون متابع: "الحب يملأ الأجواء، والحياة أفضل بوجودكم بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا معًا في هذه الحياة... في هذا الوقت، نُقدّر الخصوصية لجميع المقربين منا".

تزوجت فانيسا من دونالد ترامب الابن من عام 2005 إلى عام 2018. وأنجبا خمسة أطفال، من بينهم كاي، 17 عامًا، والتي ستلتحق بجامعة ميامي بمنحة دراسية في رياضة الغولف. كما تدرس كاي في نفس الجامعة التي يدرس فيها ابنا وودز، سام وتشارلي. وقد شاركت كاي وتشارلي في نفس البطولة الودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كان وودز وفانيسا ترامب موضع حديث وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية. أعلن وودز هذا الشهر إصابته بتمزق في وتر أخيل، مما أبعده عن بطولة الماسترز.

لم يتضح ما دفع وودز، الذي يُحافظ على خصوصية حياته الشخصية بشدة، إلى نشر صور تُؤكد علاقتهما. يُذكرنا المنشور بعام 2013، عندما أعلن هو وليندسي فون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعدتهما .

قال وودز آنذاك إنه وفون "أرادا الحد من "الملاحقين" وجميع تلك المواقع الإلكترونية الرديئة التي تلاحقنا"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مواقف خطيرة تتعلق بأطفاله. كما قال إن صورهم ستُقلل من قيمة أي شيء يملكه المصورون.

سام وتشارلي هما من زواج وودز من إيلين نورديجرين، التي طلقته في عام 2010 بعد أن تم الكشف عن علاقاته المتعددة خارج نطاق الزواج .

كانت علاقته العامة الوحيدة الأخرى مع إيريكا هيرمان، والتي استمرت حوالي سبع سنوات حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2022. وكان الانفصال فوضويًا، وفي النهاية رفضت هيرمان الدعاوى القضائية ضد وودز والصندوق الذي يمتلك عقاره في جنوب فلوريدا، حيث كانت تعيش.

لعب وودز الغولف مع دونالد ترامب في مناسبات عدة. منحه ترامب وسام الحرية الرئاسي عام 2019. في شباط (فبراير)، حضر وودز اجتماعًا مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل رياضة الغولف.

ابن دونالد ترامب وزوجته السابقة فانيسا ترامب وتايغر وودز