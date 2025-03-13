لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يجري الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال محادثات لإنتاج فيلم سيرة ذاتية عن أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات وكالة فرانس برس الأربعاء.

وبحسب مجلة "ديدلاين" المتخصصة، فإن شركة "أمازون ام جي ام" Amazon MGM تقف وراء المشروع بعد شراء حقوق سيرة ذاتية حديثة للاعب الغولف الأميركي البالغ 49 عاما.

وأسس الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشال شركة "هاير غراوند" Higher Ground التي أنتجت في السابق الكثير من الأفلام الوثائقية وبرامج البودكاست، ومن المتوقع أن تشارك في إنتاج الفيلم.

وبحسب "ديدلاين" أيضا، فإن رينالدو ماركوس غرين، المخرج الذي أنجز أيضا فيلم "كينغ ريتشارد" عن الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامس، سيتولى على الأرجح إخراج فيلم السيرة الذاتية عن تايغر وودز.

ومن المتوقع أن يركز الفيلم على النجاحات الرياضية التي حققها لاعب الغولف، وليس عن علاقاته المتعددة خارج نطاق الزواج التي كُشف عنها سنة 2009 وأدت إلى طلاقه.

وقد فاز تايغر وودز خمس عشرة مرة ببطولات غولف كبرى، وهو أعظم أسطورة في تاريخ هذه الرياضة. كما أنه أول لاعب غولف أسود في التاريخ يفوز بواحدة من هذه البطولات الكبرى، بعد حصده بطولة الماسترز في أوغوستا في العام 1997.