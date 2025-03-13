ملبورن : مدد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد عقده حتى عام 2029 الأربعاء، عشية انطلاق الموسم من ملبورن في جائزة أستراليا الكبرى.

تولى دومينيكالي المنصب في 2021 ولعب دورا رئيسيا في تعزيز نمو البطولة، حيث شهدت الفورمولا واحد زيادة في اهتمام الجماهير وارتفاع الطلب على السباقات في جميع أنحاء العالم.

ويُعد دومينيكالي ثاني رئيس تنفيذي لإدارة الفورمولا واحد منذ استحواذ ليبرتي ميديا على الحقوق التجارية للبطولة في عام 2017، خلفا لسلفه تشايس كاري.

وقال ديريك تشانغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا في بيان "نحن سعداء بتجديد عقد ستيفانو ونتطلع إلى قيادته جنبا إلى جنب مع الإدارة المتميزة للفورمولا واحد خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف "كان ستيفانو قائدا رائعا للأعمال، حيث بنى على الأساس القوي للفورمولا واحد وسرّع من وتيرة نموها سواء من الناحية التجارية أو في تفاعل الجماهير".

من جانبه، أعرب دومينيكالي، الرئيس السابق لفريق فيراري، عن فخره بالبقاء في هذا المنصب قائلا "يشرفني الاستمرار في هذا المنصب. سنواصل مع جميع الجهات المعنية في الفورمولا واحد العمل لخدمة مصلحة جماهيرنا، لأنهم هم نبض كل ما نقوم به".

ورحب البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري الجديد بخبر تمديد دومينيكالي عقده، قائلا "من الرائع أن نرى الجمهور ينمو وأن تسير الرياضة في الاتجاه الصحيح".

وتابع "تجديد عقد ستيفانو خبر رائع، الحمد لله أنه سيبقى، من الجيد أن يكون لدينا قائد محايد وجيد في موقع القيادة".

بدوره، قال الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم وسائق ريد بول "إنه أمر رائع للفورمولا واحد. قبل كل شيء، هو شخص رائع وأنا على علاقة جيدة معه".