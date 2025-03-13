مدريد : بلغ ريال مدريد حامل اللقب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ومواطنه أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية 4 2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0 1) الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي على ملعب ميتروبوليتانو بفوز أتلتيكو 1 0 سجله الانكليزي كونور غالاغر بعد 28 ثانية من صافرة البداية، فعوض خسارته 1 2 ذهابا، ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لم تتغير النتيجة خلالهما فاحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد فضرب موعدا مع أرسنال الانكليزي في ربع النهائي.

وتألق حارس النادي الملكي البلجيكي تيبو كورتوا في الذود عن مرماه بتصديه لمحاولات خطيرة عدة (26 و35 و39 و46 و72)، في مباراة أهدر فيها زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء (70).

وتأهل ريال 22 مرة من مواجهاته الـ23 الاخيرة ضمن الادوار الإقصائية المباشرة بعد فوزه بمباراة الذهاب، في حين خسر مرة واحدة وكانت موسم 2018 2019 في ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

في المقابل، لم يخسر أتلتيكو مباراة في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال على أرضه منذ آذار/مارس 1997 (2 3 أمام أياكس)، حيث حقق سلسلة من 19 مباراة من دون هزيمة (12 فوزا مقابل 7 تعادلات).

وخاض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراته الـ75 في دوري الابطال مع ريال، وأصبح أول مدرب يصل إلى هذا الحاجز مع النادي الملكي والسابع الذي يحققه مع الفريق ذاته في المسابقة القارية الأم.

وزجّ أنشيلوتي بترسانته الهجومية مع الرباعي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والانكليزي جود بيلينغهام الغائب عن مباراة الذهاب بسبب الايقاف، فيما اعتمد على المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (39 عاما) في الوسط وأعاد القائد الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى الدفاع.

من ناحيته، دفع الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بالثنائي الهجومي مواطنه خوليان ألفاريس والفرنسي أنطوان غريزمان، مع خط وسط رباعي.

وهي المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم بعدما انتهت المواجهتان السابقتان في الدوري بالتعادل 1 1.

ولم تكد تمضي 28 ثانية حتى افتتح أتلتيكو التسجيل بعد لعبة جماعية رائعة استهلها الارجنتيني رودريغو دي بول بتمريرة إلى مواطنه جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، على الجهة اليسرى حولها عرضية زاحفة داخل المنطقة انقضى عليها الانكليزي كونور غالاغر قبل أن تصل إلى الحارس كورتوا، مسجلا أسرع هدف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكاد ألفاريس أن يضاعف النتيجة لصالح الروخيبلانكوس، إلّا أن كورتوا تصدى لتسديدته القوية (26)، ثم تصدى لتسديدة غريزمان (35)، واخرى أمام ألفاريس مجددا (39).

واستهل أتلتيكو الشوط الثاني كما أنهى الاول بتسديدة من ألفاريس من 25 مترا صدها كورتوا (47).

وأجرى أنشيلوتي تغييرين بإخراج الفرنسي أورليان تشواميني ومودريتش ودفع بلوكاس فاسكيس والفرنسي الآخر إدواردو كامافينغا.

وحصل ريال على ركلة جزاء بعد تمريرة من بيلينغهام إلى مبابي الذي توغل داخل المنطقة وتعرض لخطأ من مواطنه كليمان لونغليه، فنفذها فينيسيوس برعونة واطاح بها خارج الخشبات الثلاث (70).

وأبقى كورتوا على آمال فريقه بابعاد كرة غوليان، نجل المدرب سيميوني، إلى ركنية (72)، قبل أن يدفع انشيلوتي بعد 7 دقائق بالمغربي إبراهيم دياس بدلا من رودريغو.

وتلقى ريال ضربة معنوية باصابة مدافعه الفرنسي فيرلان مندي الذي اضطر لترك مكانه لفران غارسيا (83)، وتكرر السيناريو ذاته مع الارجنتيني رودريغو دي بول الذي استُبدل بمواطنه ناهويل مولينا (90+3).

وجرب البديل البرازيلي سامويل لينو حظه بتسديدة تصدى لها كورتوا (85).

وأنقذ الألماني أنتونيو روديغر تمريرة زاحفة من البديل أنخل كوريا إلى البديل الآخر النروجي ألكسندر سورلوث (92)، وأهدر الاخير فرصة بمواجهة كورتوا (98).