ليل (فرنسا) : بلغ بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل الموسم الماضي، الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليل الفرنسي 2 1 الأربعاء في ليل في إياب ثمن النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1 1.

وتقدم ليل عبر مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد بعد 5 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يقلب دورتموند الطاولة بادراكه التعادل بداية عبر قائده لاعب الوسط الدولي إيمري دجان (54 من ركلة جزاء)، وخطف هدف التأهل بفضل ماكسيميليان باير (65).

وضرب دورتموند موعدا في الدور ربع النهائي مع برشلونة الإسباني في الثامن من نيسان/أبريل ذهابا و15 منه إيابا.

ويأمل دورتموند الذي أحرز اللقب في 1997 وحل وصيفا في 2013 و2024، في انقاذ موسمه بعد تراجعه إلى المركز العاشر في ترتيب بوندسليغا بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، آخر المواقع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعلى بعد أربع نقاط من أي مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

في المقابل، فشل ليل الذي خاض الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال للمرة الثالثة بعد موسمي 2006 2007 و2021 2022، في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه، وللمرة الثانية تواليا في احدى المسابقات القارية بعدما كان تأهل إلى الدور ذاته في كونفرنس ليغ الموسم الماضي.

وأجرى مدربه برونو جينيزيو تغييرا وحيدا على تشكيلته التي خاضت مباراة الذهاب، فزج بلاعب الوسط ريمي كابيلا بدلا من إيثان مبابي، الشقيق الأصغر للنجم كيليان مهاجم ريال مدريد الإسباني، على الجهة اليسرى.

على ملعب بيار موروا وأمام 50 ألف متفرج، بكّر ليل في التسجيل بعدما انتزع البرازيلي اسماعيلي الكرة من قدمي كريم أدييمي وتوغل على الجهة اليسرى ومررها عرضية زاحفة داخل المنطقة سددها ديفيد مرت بين قدمي الحارس السويسري غريغور كوبيل (5).

وهو الهدف السابع لديفيد في المسابقة هذا الموسم، وبات أول لاعب كندي يسجل 10 أهداف في المسابقة القارية الأم (من دور المجموعات حتى المباراة النهائية)، وقد احتاج إلى 18 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز.

وكاد دورتموند أن يدرك التعادل بعدما خسر لاعب الوسط المغربي الأصل أيوب بوعدي الكرة في منتصف الملعب فقاد المهاجم الغيني سيرهو غيراسي هجمة سريعة وأرسلها داخل المنطقة إلى باسكال غروس فسددها قوية وتصدى لها الحارس لوكاس شوفالييه، لكنها تابعت طريقها نحو المرمى قبل أن ينقذها المدافع البرازيلي أليكساندرو بقدمه (17).

وتألق شوفالييه مجددا بابعاده تسديدة النروجي جوليان رييرسون إلى خارج الملعب (19)، قبل أن يحمي عرينه مجددا بعد ركنية تطاول لها يوليان براندت برأسه، فوصلت إلى غيراسي الذي سددها وابعدها الحارس مجددا، فتهيأت أمام براندت الذي سددها بدوره وأنقذها القائد بنجامان أندريه من على خط المرمى (20).

وكاد ليل أن يضاعف النتيجة إلّا أن رأسية أندريه مرت بجوار المرمى (34)، في حين أهدر دورتموند فرصة التعديل قبل نهاية الشوط الاول برأسية قوية لغروس مرت بسنتيمترات فوق المرمى (54).

مع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر دورتموند في ادراك التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من مدافع دورتموند السابق الدولي البلجيكي توما مونييه لغيراسي داخل المنطقة المحرمة، فسددها دجان وسط المرمى (54).

وسدد الإيسلندي هاكون هارالدسون كرة قوية من 20 مترا أبعدها كوبيل بصعوبة الى ركنية (61)، في حين وقفت العارضة حائلا دون تقدم دورتموند بعد ردها تسديدة لأدييمي (62).

ولم ينتظر دورتموند كثيرا لأخذ الأفضلية بعد لعبة جماعية أنهاها باير بتسديدة قوية في أعلى المرمى (65)، في أول اهدافه في دوري الابطال هذا الموسم.

وأجرى المدرب الكرواتي لدورتموند نيكو كوفاتش تغييرات عدة أبرزها دخول المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بدلا من فالديمار أنتون (72)، في حين أخرج جينيزيو لاعب الوسط هارالدسون وأدخل المغربي أسامة الصحراوي من بين تبديلات عدة أيضا (83).